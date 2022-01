Ministra de la Corte Suprema y la Convención Constitucional: “Aquí no ha habido ningún afán de intromisión ni coerción”

La ministra de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, descartó que exista intromisión por parte del Poder Judicial hacia la Convención Constitucional por manifestar su opinión respecto a la duración en el cargo de los jueces, propuesta por en la comisión de Sistema de Justicia.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Vivanco explicó que presentaron una carta en relación “a la norma que se aprobó en general, que tiene que ver con dejar reducido el periodo de los jueces y los ministros de Corte de Apelaciones a solamente ocho años y que tengan que repostularse para efectos de poder continuar con su carrera judicial”.

De acuerdo a la ministra, esta norma “afecta la independencia judicial y la inamovilidad, porque, de alguna manera, somete a los jueces que están resolviendo las causas a una situación de permanente candidatura y permanente preocupación” de la continuidad del cargo.

En este sentido, indicó que “el estatuto de los jueces lo impone el Estado y, en consecuencia, cuando entran a la carrera judicial saben que tienen que hacer un montón de renuncias y enfocar su vida fundamentalmente en ser jueves, porque no tienen las libertades de cada persona. Tienen que tener mucho cuidado con quién se juntan, con quién hablan, qué es lo que hacen, no verse involucrado en ninguna materia de las cuales están conociendo, un montón de inhabilidades, exclusividad desde el punto de vista de su trabajo, no pueden hacer oras cosas más que unas horas las horas académica”.

Además, destacó la importancia de la permanencia, argumentando que “la función judicial no puede ser una función orientada a caerle bien a todo el mundo o a que el juez esté, de alguna manera, (pendiente) si en Twitter hablaron bien o mal, o si les gustó el fallo o no, porque o si no se transforma en una carrera que tiene otra orientación, que es muy válido para el que se dedica a la política y que esté muy mediado por aquello que está sucediendo en los medios, etc. Nosotros por supuesto que siempre estamos abiertos y pensando en qué está pasando en el país, pero no podemos estar juzgando si va a hacer un popular un fallo o va caer bien o mal”.

En cuanto a por qué decidieron manifestar su posición, Vivanco señaló que “pensamos que hay una responsabilidad no solo jurídica, sino que ética, en que un poder del Estado cuando se pretende darle un nuevo estatuto y pensamos que eso puede afectar principios que no solamente son nacionales, sino que internacionales, hacerlo presente. Creemos que es una forma de colaborar y una forma trasparente de hacerlo. Nostros no creemos que estas cosas haya que dejarlas en el camino y sentarse a mirarla, sino que de alguna manera hacerlas presentes para que esto se tenga a la vista cuando se resuelva y no después quejarnos”.

La ministra de la Corte Suprema también hizo una separación de la permanencia como un privilegio: “Esa permanencia no es un privilegio, al contrario, es un derechos de las partes para efectos que si yo voy a un tribunal, si yo estoy siendo sometido a un procedimiento penal por ejemplo, yo estoy imputado en una causa o soy un padre que está discutiendo derecho en un juzgado de familia o soy una persona que tiene afectado sus derechos laborales, yo necesito un juez que tenga profesionalidad en el sentido de su preparación en el tiempo y que sea una persona abocada a su función, no a una campaña de naturaleza absolutamente distinta”.

Vivanco reconoció que la carta fue bien recibida por la mesa directiva de la Convención Constitucional y subrayó que “aquí no ha habido ningún afán de intromisión ni coerción, ni ningún tipo de afán de esa especie y nosotros nos quedamos con lo que opinaron las autoridades de la Convención, sin perjuicio de lo que puedan pensar convencionales puntuales que no se acerca a cual ha sido nuestro propósito y voluntad. La Corte Suprema tiene una larga historia de respeto y de deferencia con el resto de los poderes”.