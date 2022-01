Iniciativa Popular de Norma enfocada en los derechos de las niñas, niños y adolescentes logra conseguir 15.000 apoyos ciudadanos

A días de que se cumpla el plazo establecido por la Convención Constitucional para el ingreso de Iniciativas Populares de Norma, la IPN Derechos de niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en la nueva Constitución Política de la República ha logrado los apoyos necesarios para ser discutida.

Con esto, los casi 4,5 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan el territorio nacional tendrán una protección normativa integral que requerirá que el Estado y sus poderes políticos, las instituciones sociales y privadas, las comunidades y familias garanticen y resguarden el ejercicio de los derechos de estos y estas nuevos (as) sujetos de derecho.

La IPN 11.402 es la número 31 -de más de 2.400- Iniciativas Populares de Norma que lograron los 15.000 apoyos para ser discutidas por la Convención Constitucional y tener la posibilidad de ser parte de la nueva Constitución. La primera y la única en tratar de forma integral los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) que fue impulsada por más de una treintena de organizaciones de la sociedad civil.

El director ejecutivo de World Vision Chile, Harry Grayde, expresó que “hemos venido trabajando en esta alianza de la sociedad civil para avanzar un paso más en el reconocimiento y consolidación de los derechos de la niñez en la vida pública y social del país. Nos sumamos a un gran número de países que avanzan en darle garantías de promoción, prevención y protección de sus derechos a todos los niños, niñas y adolescentes de Chile. Esperamos un nuevo trato para la niñez en la nueva Constitución”.

En tanto, su par de la Fundación para La Confianza, Valentina Correa, agregó que “esto solo fue posible gracias al trabajo en conjunto, porque entendemos que posicionar los derechos de niñas, niños y adolescentes como tema de primer interés solo se puede lograr a través del trabajo colaborativo. Agradecemos el apoyo de la ciudadanía que hoy demuestra que este sí es un tema relevante que debe ser discutido por los convencionales constituyentes”.

Para la construcción de esta IPN se realizó un análisis comparado de 16 constituciones de distintos países del mundo y se propusieron tres artículos que buscan que los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) estén expresamente mencionados en la nueva Carta Magna, que tengan un reconocimiento explícito como sujetos de derecho, que se aseguren instancias de participación efectivas, que se aseguren mecanismos formales que garanticen sus derechos y que se establezca un piso de protección social, de acceso universal a salud, vivienda y educación para la niñez, sus familias y/o sus cuidadoras/es.

En tanto el director ejecutivo de Colunga, Arturo Celedón, “este es un gran ejemplo de trabajo colaborativo de la sociedad civil. Más de 30 organizaciones impulsaron esta iniciativa con la convicción de que las niñas, niños y adolescentes no pueden quedar fuera de la nueva Constitución y gracias al apoyo de la ciudadanía logramos que la niñez tenga esté en la discusión pública. Es un momento histórico que miramos con mucho orgullo y esperanza”.

Magdalena Valdés, directora ejecutiva de América Solidaria, agregó que “esto es un gran avance porque, por primera vez, podremos impulsar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes estén en nuestra constitución. Ojalá no se nos olvide nunca: la niñez y adolescencia es el presente, no sólo el futuro, y no podremos jamás dibujar un nuevo Chile, más justo y más digno, sin ellos. El desafío es grande, pero esto nos demuestra que si nos unimos podemos avanzar hacia una sociedad que realmente garantice sus derechos”.

Con la recién aprobada Ley de Garantías de la Niñez y con la posibilidad que se abre a que los derechos de niñas, niños y adolescentes estén explícitamente consagrados en la Constitución, Chile avanza en saldar la deuda de casi 32 años que mantenía con la niñez y en reforzar estándares e instancias en las que su protección sea lo más integral posible.

Entre las organizaciones que hoy conforman esta alianza están Abrázame, Aldeas Infantiles SOS Chile, América Solidaria, ACNUR, Bloque por la Infancia, Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, Ciudadanía Inteligente, Colunga, Comunidad de Organizaciones Solidaria, Crea Equidad, Educación 2020, Arcor Chile, Creemos y Esperamos, Infancia Primero, Mustakis, Santa Ana, Ynes, Fútbol Más, Futuros para el Tenis, Generación de Cambio, Good Neighbors, Ideas para la Infancia, Niñas Valientes, Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de la U. de Chile, Para la Confianza, Tremendas, Red de Empresas Unidas por la Infancia, Red de Universidades por la Infancia y World Vision Chile, entre otras muchas. Se pueden encontrar más detalles en el sitio web de Compromiso con la Niñez.