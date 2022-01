Cañete: Organizaciones se adjudican mejoramiento de infraestructura comunitaria

Cuatro organizaciones sociales de Cañete se adjudicaran proyectos para mejorar sus barrios ya sea, a través de la construcción o reposición de sedes comunitarias como también el arreglo de sus zonas de áreas verdes.

Los proyectos, que en total superan los $500 millones en financiamiento, forman parte del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios D.S.27 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los cuales fueron confirmados por el alcalde Jorge Radonich y el seremi del Minvu, Sebastián Abudoj, en una ceremonia llevada a cabo en el auditorio municipal.

El Comité de Allegados Salvador Allende y la Junta de Vecinos Unidad de la Población La Esperanza fueron beneficiados con la construcción de nuevas sedes sociales, mientras que la Junta de Vecinos Villa Tucapel verá mejorada su edificación comunitaria y la Junta de Vecinos de Cayucupil podrá recuperar sus espacios de áreas verdes y entretención.

La instancia, también contó con la participación de representantes de las cuatro organizaciones sociales, las encargadas de Secplan y la Oficina de Viviendas y la representante de la Egis Gnosis, quienes fueron testigos de la entrega del documento que certifica la entrega de recursos para las construcciones ya mencionadas.

El alcalde de la comuna, Jorge Radonich, destacó la gran inversión que habrá para la construcción de estas obras.

“Yo creo que Cañete está marcando un hito súper importante y no sólo en el área urbana. Cómo no estar contentos si el trabajo en equipo siempre resulta, y en ese sentido, agradecer a los funcionarios por su trabajo, a los dirigentes por su constancia y a todos los equipos que trabajan para lograr esto”.

Además, la máxima autoridad cañetina aprovechó la oportunidad de agradecer la labor realizada por el Seremi Abudoj, y entregarle un reconocimiento por el apoyo en conseguir los proyectos adjudicados.

La construcción de la sede social de la Junta de Vecinos Unidad de la Población La Esperanza es el proyecto con mayor inversión de los anunciados, y su presidenta, Maria Macheo Espinoza, expresó su emoción tras recibir su certificación.

“Soy la mujer más feliz del mundo porque he luchado por mis vecinos para conseguir la sede comunitaria. Le doy gracias a todas las autoridades, en especial a la municipalidad, ya que la sede que tenemos está muy deteriorada, ya no nos sirve casi para nada, así que feliz porque he adquirido algo muy grato para mi población”, añadió.