Incidentes en cárcel de San Miguel: Denuncian que interna falleció por no recibir atención médica oportuna

Durante la madrugada de este domingo se registraron incidentes al interior de la cárcel de San Miguel por la muerte de una interna que habría permanecido varios días enferma sin recibir atención médica oportuna.

Según indicaron otras mujeres privadas de libertad, la reclusa de 50 años sufrió fuertes dolores de estómago durante una semana. La situación fue reportada, sin embargo no recibió tratamiento y falleció días después.

“Acaba de morir una niña con una hemorragia en su estómago y no le tomaron atención. Una semana pidiendo médico y no le dan un paracetamol“, aseguró a Meganoticias una ex interna que salió hace algunos días de la cárcel.

“Ya es hora que tomen atención a la cárcel, cómo tratan a las imputadas”, agregó.

La mujer fue atendida por personal médico del penal tras fuertes reclamos de otras internas. Pese a lo anterior no fue trasladada hasta un centro asistencia y habría fallecido al interior del recinto.

A raíz de lo anterior, durante la madrugada de este domingo internas protestaron al interior del penal e incluso realizaron un intento de motín que se extendió por una hora. Por otra parte, familiares de la afectada se manifestaron fuera del lugar.

Hasta ahora Gendarmería no se ha referido al hecho ni al reciente incidente.