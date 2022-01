Región del Biobío: Piden al Gobierno “actuar a tiempo” ante perjuicios por fenómeno marino en el Golfo de Arauco

Debido al cambio de color del mar, la intoxicación de una docena de personas y el deceso de especies en la costa del Golfo de Arauco que es visible desde el 27 de enero, el Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz, comentó que “cuando hay dudas frente a fenómenos naturales lo que hay que hacer es actuar a tiempo”.

“Me parece que el Gobierno de Chile no ha actuado a tiempo y eso ha generado una serie de inconvenientes. Entonces, yo creo que el Gobierno de Chile no se puede ir de vacaciones o no puede dejar de ejercer su función, porque se va a entregar el mando a otro Gobierno que va a entrar el 11 de marzo”, añadió la autoridad regional.

Díaz informó que el Ejecutivo convocó un Comité de Emergencia para este lunes a las 10:00 horas de esta mañana y que en aquella reunión se señaló que lo que está sucediendo en la costa del Golfo de Arauco “se debería a causas naturales”. Sin embargo, manifestó que “si yo hubiera estado a cargo del Ministerio del Interior, lo que hubiera hecho es constituirme el día en el que empezaron a ocurrir los problemas”.

En este contexto, este fin de semana, la jefa de División de Planificación y Desarrollo Regional, Claudia Toledo, acudió presencialmente hasta el sector Las Rocas de Laraquete, donde detalló que “nos adentramos en un bote con los pescadores para poder reconocer su inquietud y ver efectivamente que hay un cambio de coloración, hay especies muertas también, por lo tanto, no es una situación normal y algo está sucediendo”.

Ante esto, Toledo dijo que “sabemos que se están haciendo ciertas investigaciones que están en proceso, pero en realidad lo más complejo es que no estén las autoridades que corresponden presentes. La gente tiene inquietudes, no se les ha dado respuesta, no ha habido transparencia de información. Llamamos a que venga la Superintendencia de Medio Ambiente y Sernapesca en terreno, conversen con los pescadores y no solamente envíen un comunicado”.

En tanto, la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, sostuvo que “estamos viviendo una situación ambiental en la comuna que nos preocupa bastante. La información y las denuncias las hemos recibido desde la comunidad desde el 27 de enero. Desde ese día hemos procedido tanto en solicitud a la Superintendencia de Medio Ambiente para la fiscalización de la empresa Arauco, porque había unos videos rondando, pero además hemos solicitado pronunciamiento de los organismos pertinentes como Sernapesca y la Seremi de Salud”.

De acuerdo a Juan González Garcés, presidente del Sindicato de Pescadores Cimentados la Roca y de la Confederación Todos por el Golfo de Arauco, “que estemos cuatro o cinco días parados para nosotros es preocupante. Aparte, el olor y la espuma con residuos tóxicos varados nos preocupa bastante, porque nuestra flora y fauna está muriendo. Llamo a las autoridades a que esto se aclare a la brevedad, lo más pronto, para nosotros poder trabajar, porque como pescadores y buzos sería irresponsable vender mis mariscos, mis productos; en realidad no es lo que tengo en mi mente, que por un poco de plata se enfermen”.