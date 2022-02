Alcalde de Arica busca exponer la situación de su ciudad al ministro Delgado

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, se trasladó desde su ciudad hasta Iquique para exponer la situación que vive su comuna al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a pesar de no haber sido invitado a la reunión que sostuvo el secretario de Estado hoy con autoridades locales.

Espíndola acusó a los medios de prensa que “permanente el crecimiento de bandas organizadas de crímenes, pero sobre todo de coyotes y una mafia de traficantes de personas”.

“El tráfico de personas hoy día, es más o tan igual que el tráfico de drogas, carteles están asolando Arica. Lamentablemente, eso no puede ocurrir”, agregó.

En la misma línea, aseguró que “lo que vemos por parte del Gobierno es una ausencia, las medidas se tienen que tomar, especialmente en la frontera de Arica, una de las fronteras más transitadas de Chile”.

“Hoy día, con el cierre de los pasos fronterizos, quedó mucho más en evidencia la debilidad que tienen nuestras fronteras al ingresar todos los días cientos de personas, de manos y conducidas por traficantes de personas”, recalcó.

El alcalde recordó que “el 4 de febrero del 2021, la Contraloría le dio luz verde al Gobierno para que el Ejército estuviera en las fronteras, para permitir el control de fronteras”.

“Este viernes es 4 de febrero, pasó un año, un año, y acá en Iquique vemos que la situación no ha cambiado absolutamente nada. En Colchane la situación no ha cambiado absolutamente nada, en Arica la situación no ha cambiado absolutamente nada“, acusó.

El jefe comunal sostuvo que “hoy la situación es crítica y por supuesto lo que se requiere es más contingente. Hay una medida bien particular, en Arica tenemos una comisaría que está a cargo de la frontera, pero también está a cargo de gran parte de la ciudad y de tres de las cuatro comunas de nuestra región”.

“La misma comisaría que está a cargo de las fronteras, está a cargo de tres de las cuatro comunas y de la zona rural de comuna de Arica. Esa situación es desastrosa, porque la frontera es un problema del Estado de Chile“, sentenció.

Agencia Uno.