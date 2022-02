Andrea Ocampo, denunciante de la futura ministra del Deporte: “Es incompetente y carece de una serie de condiciones para una buena gestión”

Andrea Ocampo, la excoordinadora de de comunicaciones en Londres 38, es una de las principales denunciantes por maltrato laboral contra Alexandra Benado, futura autoridad a cargo del Ministerio del Deporte.

En su relato detalló las experiencias que sufrían, junto a sus colegas, durante la jefatura de Benado, donde vivieron una “serie de actitudes que atentan y atentaron contra la dignidad y el respeto que trabajadores y trabajadoras merecemos”.

Fue mediante un comunicado que Ocampo y un grupo de extrabajadores de Londres 38 denunciaron las situaciones de abuso laboral al momento en que la exseleccionada de la Roja Femenina fue nombrada en su cargo.

La respuesta por parte del sitio de memorias fue que no habían registros de denuncias por parte de los afectados a la institución, sin embargo, esa información fue desmentida por el mismo grupo denunciante con detallados antecedentes mediante un nuevo comunicado.

Según explicó en una entrevista con El Mercurio, la denunciante sostuvo que Benado “reprodujo prácticas agresivas, desde el menosprecio y el descrédito (…) hasta humillaciones, burlas, tratos diferentes entre personas“.

La comunicadora recordó que “hubo una vez que pensé que iría mucho más allá de los gritos, esa fue la cima de la violencia y agresividad de parte de ella y me dije: tengo que irme. Comencé mi propio proceso que, no solamente era psicológico, sino además psiquiátrico, y pedimos asesorías de abogados laborales”.

“Estábamos en una situación compleja, porque sentíamos que teníamos responsabilidad de guardar un proyecto político y no queríamos mancharlo, por eso no acudimos a la Dirección del Trabajo, pero vivíamos en un miedo constante”, sostuvo.

En cuanto a el actuar del presidente electo Gabriel Boric, Ocampo dijo: “Me llama mucho la atención que ella no dé un paso al costado, pero también sorprende que Boric no haya anunciado que no la van a tener”.

Además dijo que “el proyecto político de él se supone que tiene los DD.HH., el feminismo y la dignidad por el frente, pero cuando se le está poniendo la posibilidad de demostrar que estas palabras coinciden con sus prácticas, él no toma posesión“.

Asimismo, señaló que la futura ministra “tiene incapacidad de diálogo” y agregó que le sorprendió que ofreciera disculpas, ya que “lo hizo en un medio donde los implicados no estábamos presentes”. “Ella ya debería haber renunciado por un asunto ético”.

Finalmente, concluyó diciendo que “lo que nosotros queremos es que Alexandra Benado no asuma como ministra porque es incompetente y carece de una serie de condiciones que no van a permitir una buena gestión”.