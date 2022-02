Ministro (s) Pavez pide al Colegio de Profesores que recapacite: “Si no quieren que la gente salga de sus casas, que lo digan así”

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, afirmó que hoy no están las condiciones para volver a las clases presenciales, porque no existe confianza por parte de los apoderados ni tampoco hay claridad por parte de los establecimiento en cómo recibir a los alumnos.

Esta posición fue refutada por el ministro (s) la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez, en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, en donde dijo que “la verdad es que nosotros, desde el Ejecutivo, no nos sorprende nada de lo que diga el Colegio de Profesores en esta materia”.

En esa línea, la autoridad destacó el rol del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien “ha sido muy enfático en que nosotros tenemos que recuperar la normalidad, cuidádonos, si nosotros tenemos que convivir con el virus y retomar la normalidad de las familias, eso significa que los colegios tienen que abrir”.

“Esta campaña permanente del Colegio de Profesores, que no nos sorprende nada de ellos, que no quieran abrir los colegios… es el mismo Colegio de Profesores que durante el año legislativo que recién terminó fueron los que se opusieron a que los directores no pudieran remover a los profesores que después de tres veces mal evaluados no los pudieran sacar de sus labores”, criticó.

Además, Pavez recordó que “en este tema, a partir de marzo, nosotros como objetivo vamos a impulsar el retorno, pero al poco de andar va haber cambio de administración, entonces el ministro de Educación y el subsecretario de Educación van a tener que tomar las definiciones que estimen pertinentes. Ellos tienen varios ahí, nominados por el presidente Boric, militancia comunista, así es que vamos a ver cómo se entienden con el Colegio de Profesores“.

E insistió que “a nosotros nos interesa respaldar lo que ha dicho el ministro Figueroa que es que las clases tienen que volver, en condiciones de cuidado. La vacunación de niños que antes no era una realidad, hoy sí lo es, nos permiten afirmar de que están las condiciones para que exista el retorno a clases con las medidas de precaución”.

En este contexto, Pavez dijo que “esperamos que el Colegio de Profesores dé una señal distinta, si los profesores están para educar y esa es la labor que tienen que realizar contra viento y marea”.

“Nunca hemos recibido nosotros ni la opinión pública una denuncia de que hay un establecimiento o un sector productivo que no pueda funcionar porque no existen las medidas sanitarias, eso no es real. Por lo tanto, el llamado que hacemos desde el Gobierno al Colegio de Profesores es que recapaciten para que puedan dar señales correctas de cara a la educación de nuestro niños“, añadió.

“El Colegio de Profesores si fuera consistentes tendría que decir que los niños no salgan de vacaciones tampoco, porque hoy si las familias están recorriendo el país, están en los balnearios, los que han podido salir, bueno, los focos de contagios están también ahí. ¿El Colegio Profesores quiere que la gente no vuelva a clases, quieren que la gente no salga de sus casas? Si no quieren que salgan de sus casas, que lo digan así, y ahí el debate es distinto. Pero no tiene mucho sentido que en esta época podamos ir a los cines, podamos ir a los malls, podamos ir a las playas y no podamos ir a la sala de clases. No hay argumento sanitario para que eso sea así”, sentenció el ministro (s).