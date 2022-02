Municipalidad de Graneros no exigirá el tradicional uniforme escolar en marzo y su alcalde no descarta contraponerse al regreso presencial

El Municipio de Graneros informó a su comunidad escolar que durante el año académico 2022 no se exigirá el uso del uniforme escolar, rompiendo con ello una larga costumbre que data desde 1968, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y el programa “Uniforme Escolar Unificado”.

Las razones que informan desde el municipio, a través de su alcalde Claudio Segovia, son socioeconómicas, al igual que el objetivo del histórico programa, pero esta vez debido a los trastornos económicos producidos por la pandemia de Covid-19 que aún azotan a los vecinos de la comunidad de la Región de O´Higgins.

“En el caso que las condiciones sanitarias lo permitan y el regreso a las aulas sea inminente, hemos decidido que para la comunidad escolar perteneciente a los colegios municipales el uso del uniforme escolar no será obligatorio. Todavía hay muchas familias que aún no logran recuperar sus fuentes laborales y existen otras prioridades más relevantes que el sólo uso de una prenda para asistir a recintos educacionales. Lo importante no es cómo nos vistamos, sino más bien el cómo somos capaces de modificar nuestras conductas para un mejor vivir en sociedad”, manifestó Segovia.

Segovia además avisó que en circunstancias adversas respecto a las cifras de la pandemia se resistirá al regreso presencial. “Lo que debe ser nuestra real preocupación es la salud del alumnado y cómo somos capaces de brindar seguridad para que ellos vuelvan en las mejores condiciones. Por eso ya lo hemos dicho, si las cifras de contagio Covid-19 continúan al alza, nos opondremos a la presencialidad”, finalizó.