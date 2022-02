Fenats denuncia abandono de deberes del Estado frente a la pandemia: Acusan despidos masivos y desmantelamiento de hospitales de campaña

Los trabajadores de Fenats Nacional denuncian el abandono de deberes del Estado frente a la pandemia, a pocos días de dejar el poder.

En este sentido emplazan al ministro de Salud, Enrique Paris, y a los equipos directivos, a cumplir su deber hasta el último día.

Desde Fenats denuncian “el despido masivo de los equipos médicos de refuerzo que se contrataron para enfrentar la crisis sanitaria, sin considerar el cansancio físico y mental de los funcionarios, que no han cesado de trabajar durante los dos últimos años, ni las observaciones de los organismos especializados”.

“A ello se suma el desmantelamiento de los hospitales de campaña que funcionaron en regiones, volcando aún más la sobrecarga laboral hacia los centros hospitalarios de la Región Metropolitana”, agregaron.

En la misma línea, acusan “el despido masivo de los equipos encargados de la trazabilidad; hace un par de semanas se desvinculó a cientos de trabajadores que llevaban control telefónico de los contagios”.

Los dirigentes de Fenats Nacional critican el “absurdo recorte de presupuesto destinado a elementos de protección básicos, como las mascarillas quirúrgicas, entre otros, y el relajo de las medidas de seguridad contra la propagación del virus”.

“Hoy sumamos 35.197 nuevos casos positivos y lamentamos la muerte de 82 personas a causa de la pandemia. Llamamos a la población a no subestimar la gravedad de la enfermedad, ni de la variante ómicron, a no descuidar las medidas de protección, para no colapsar la red asistencial. Emplazamos a las autoridades a no ababandonar el barco antes de tiempo, porque la salud de la población es deber del Estado, más allá de los procesos políticos”, señaló Karen Palma, nueva presidenta del gremio.

“Las autoridades no están respondiendo a la contingencia. Están actuando con total desinterés ante la crisis sanitaria”, concluyó.