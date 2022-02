Superintendente de Educación: “La presencialidad dará la oportunidad recuperar los aprendizajes que se han perdido durante estos dos últimos años”

Cristián O’Ryan, superintendente de Educación, habló sobre el llamado a la flexibilización de parte del Ministerio de Educación a los colegios en al uso de uniformes, útiles y textos escolares para no condicionar el ingreso a clases de los estudiantes.

En una entrevista en “La Mañana Interactiva” en Agricultura, O’Ryan, debido a un nuevo año en pandemia donde los alumnos volverán a clases presenciales, entregó recomendaciones para que los colegios en ningún caso “nieguen el acceso a la educación”

“Aprovechemos de reutilizar todo lo que no se utilizó durante el año anterior y así aprovechamos de disminuir los gastos de las listas escolares, que son bastante caros”, animó el superintendente.

Asimismo, explicó que “el uso del uniforme escolar siempre ha sido una prerrogativa de los establecimientos educacionales, porque se toma la decisión entre el colegio y el centro de padres y estudiantes. En este caso la idea es que cada comunidad pueda ver si el uniforme es atingente al proyecto educativo”.

En la misma línea, en cuanto a las dificultades que suma la pandemia y el costo de los uniformes a las familias del país, agregó que “la crisis sanitaria nos obliga a lavar el uniforme más veces a la semana, entonces hay que evaluar bien las medidas que se tomarán”.

“El uso del uniforme tiene una característica importante, porque homogeniza la forma en que se ven todos los estudiantes y eso evita en algunos casos temas de problemas de convivencia, por usos de marcas diferentes y esto inclusive, presenta un costo adicional a la familia, por lo que, el llamado es no ser tan estrictos en las normativas“, dijo.

Sobre los textos escolares reveló “el Ministerio de Educación entrega 18 millones de textos a más de 3 millones de estudiantes que representan al 93% de la matricula del país, lo que es un gran avance y además esos libros están disponibles de manera digital, por si en algún momento volvemos a clases remotas por causa del Covid-19″.

En el caso de instituciones particulares, que son los que generalmente piden otros textos, dijo “recomendamos que la selección de los textos sea transparente a las familias, sea el costo de este, las elecciones y opciones que tienen y el porqué se seleccionaron estos libros”. Sobre esto el Mineduc emitió una circular donde incentiva a los colegios que pongan en sus listas libros de costos menores y que los padres puedan acceder de forma transparente a lo que esta exigiendo el colegio.

El superintendente concluyó hablando sobre el inicio de clase el próximo 2 de marzo, donde “la presencialidad dará la oportunidad recuperar los aprendizajes que se han perdido durante estos dos últimos años. Hemos visto que la presencialidad es la tónica, los resultados indican que hay retrocesos importantes en todos los niveles y todas las materias, por lo que es necesario volver a clases presenciales, ya que si bien las clases online nos ayudaron a no perder clases, realmente no es lo mismo, sobre todo a los sectores más rurales donde no se pueden entregar guías y diversidades de otras materias, donde la presencialidad ayuda a eliminar todas esas barreras”.