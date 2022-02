Vicepresidente de la Convención Constitucional da positivo por Covid-19

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, informó este jueves que resultó positivo por Covid-19 tras someterse a un examen.

A través de Twitter, el convencional detalló que el martes de esta semana comenzó a sentir dolor en la garganta y tos.

“Fui a la urgencia de la posta central. Me pusieron una pulserita curiosa. Me vio el doctor, me aislé a esperar resultado del PCR. Hoy Jueves se confirma que estoy positivo“, señaló.

“Si estuvo conmigo domingo/lunes sea riguroso con mascarilla”, recomendó a quienes hayan estado en contacto con él.