Exministro de Salud Álvaro Erazo y alza de casos Covid-19: “Veo al Gobierno un poco desconcertado de lo que tiene que hacer”

El exministro de Salud y miembro del consejo asesor Covid-19, Álvaro Erazo, estima que los casos de Covid-19 van a seguir creciendo y se podría llegar hasta los 50 mil contagios diarios.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el doctor dijo que “el llamado de atención a la población es justamente a que tomen todas las medidas de prevención, al Ministerio de Salud que refuercen a los equipos en atención primaria y toda la red asistencial, pese a que las personas están un poquito agotadas. Y que trabajen con las cifras que entregan los expertos”.

En esa línea, apuntó que “hoy día claramente vamos a tener 40 mil casos, o sea yo no me imagino que tengamos menos de 40 mil casos en nuestro país, y va a surgir nuevamente la alerta. Yo noto que en esta etapa el gobierno, nosotros somos consejo asesor técnico del ministerio y hacemos todos los esfuerzos, pero veo al Gobierno un poco desconcertado de lo que tiene que hacer”.

“En ese sentido, el llamado es que tomen todas las riendas, por así decir, del control sanitario, que se apoyen también de la atención primaria. Ahí también se está dando una batalla muy importante, porque los casos están llegando ahí a buscar exámenes. Muchas veces no los hay, que podamos hacer más test de antígenos, PCR en la atención primaria, red de urgencia”, dijo Erazo.

¿Qué tiene que hacer el Gobierno? “Lo primero es reducir los aforos, y son cosas en paralelos, porque yo creo que hay que actuar sinérgicamente y con visión sistémica. Lo otro que es importante es reforzar con equipos técnicos adecuados, a condicionar la red, a preparar con el Ministerio de Educación para ver cómo va a ser el retorno a clases, a prepararnos para lo que se ha llamado el famoso día X en marzo, el súper lunes, que va a provocar grandes aglomeraciones. Por otro lado, dotarnos de mayor capacidad de testeos, hay un discurso como que no podemos testar más y yo creo que necesitamos testar más”, señaló.

“También hay que tener mayor capacidad para detectar los brotes, necesitamos saber dónde hay más brotes, en qué comunas, en qué barrios. Seguir fomentando el aislamiento de las personas que, por ejemplo, en un casa si hay una persona infectada yo no le puedo decir usted tiene la responsabilidad. No, ahí hay un caso sospechoso, un contacto estrecho. Tenemos que ser capaces de decirle a ese contacto estrecho ‘oiga, usted no vaya a trabajar, es un contacto estrecho hasta que no se demuestre lo contrario’. Se relativizó ese término, yo creo que eso no ayuda porque esa persona va a diseminar el virus. Creo que todavía podemos hacer control sanitario con la autoridad sanitaria, no creo que sea el momento de decirle a la gente ‘ahora usted tienen toda la responsabilidad, va a depender de ustedes si esto sigue creciendo o no sigue creciendo"”, criticó el exministro del primer gobierno de Michelle Bachelet.

Añadió que “la curva nuestra va hacia arriba, entonces, en medio de la curva de crecimiento nosotros tomamos distancia en las labores de regulación y control sanitario… a mí no me parece“.

En cuanto a la proyección de casos, sostuvo que “yo creo que tenemos todavía varias semanas que vamos a seguir teniendo un número de casos muy importantes. Si tenemos más de 130 mil personas que están haciendo la enfermedad activa. Esas personas contagian. O sea, el potencial de gente que puede contagiarnos es alto y, por eso, creo yo que la ansiedad de todos nosotros de que los casos van a disminuir mañana, eso no es así. Hoy vamos a tener 40 mil y probablemente vamos a llegar a 50 mil casos, probablemente hoy o pasado mañana”.