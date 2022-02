Dueño de la ex Fuente Alemana utilizó un arma de aire comprimido y un rifle a postones para defenderse: “No me quedó otra opción, o si no el local no está hoy”

El dueño de la ex Fuente Alemana, hoy llamada Antigua Fuente, Carlos Siri, relató cómo vivió los hechos de violencia contra su local este viernes, y que se arrastran desde la semana pasada, los cuales decidió repeler con un rifle a postones y un arma de aire comprimido.

En entrevista con CHV Noticias, dijo que “nosotros decidimos que este viernes cerráramos más temprano, para no tener interacción con nadie, no hacer provocaciones, ni un cosa. Nosotros cerramos alrededor cerca de las 18:00, 18:15, que bajamos cortinas, con clientes adentro para que comieran tranquilo, nosotros trabajar en nuestros deliverys tranquilo”.

Cerca de las 19:30 los ataques contra el restaurante comenzaron a incrementar, dijo, con el lanzamiento de objetos como botellas, piedras, además de amenazas. Como forma disuasiva, Siri recordó que tiraron un chorro de agua hacia afuera.

Tras la acción, la violencia comenzó aumentar. “Los vamos a destruir, no los vamos a dejar trabajar, que van a quemar el local”, fueron algunas de las cosas que gritaban los sujetos hacia el interior.

“Ahí estábamos con clientes adentro y empezamos a evacuar, y en ese minuto ponen el extintor de afuera y lo disparan hacia adentro del local, y vacían todo el polvo químico. Ustedes comprenderán que eso fue terrible, ahí los clientes entraron un poco en pánico, los clientes también, por lo cual los hicimos salir por las puertas de emergencia“, señaló.

Frente a la inseguridad, el empresario reconoció que “tomé la decisión y los empecé a repeler primero con la pistola a bailes y después ocupé rifle que tenía a postones”. Si bien dijo que la pistola no es letal, “el rifle es un rifle que es más potente y que, sí, efectivamente, puede un poco más complicado”.

“Pero, ¿sabes qué? Yo hago la pregunta: ¿qué haces tú? ¿Dejas que entren, que te linchen, que hagan de todo? Porque cuándo uno toma esto, porque no hay seguridad en el barrio. Esto perfectamente se podría haber prevenido porque esto fue in crescendo“, criticó.

“No me quedó otra opción, porque o si no el local no está hoy día. Además, la gente estaba con pánico. Y se llamó a Carabineros, y toda la cosa”, lamentó.

“¿Qué va a hacer el Ministerio del Interior con el barrio? ¿Qué va a pasar con la Subsecretaría de Prevención de Riesgo? ¿Qué va a pasar con Carabineros? ¿Vamos a seguir con la misma dinámica y nos vayan a destruyendo de a uno porque no les gustamos, porque nosotros, a lo mejor tenemos otra forma de pensar? Nosotros siempre hemos dichos que nosotros estamos de acuerdo con todas las demandas, porque son reales. El problema es la forma, que uno no puede estar atacando civiles y teniéndolos como rehenes para poder conseguir las cosas“, opinó el dueño de Antigua Fuente.

Consultado qué va a hacer la próxima semana, respondió que “el próximo viernes ni si quiera hay que abrir ahí”.

Siri precisó que tanto las armas como las grabaciones de seguridad del local fueron entregadas a la Fiscalía para que comiencen una investigación de lo ocurrido.