Ministro Delgado anuncia “resguardo permanente” para ex Fuente Alemana: “No se justifica que Carlos Siri sea acosado ni tampoco su respuesta”

El Ministro de Interior, Rodrigo Delgado, se refirió este sábado a los disparos de perdigones que hiciera el dueño de la exFuente Alemana en la jornada de movilizaciones del reciente viernes, condenando el ataque al local y la respuesta que tuvo.

“No me quedó otra opción, porque o si no el local no está hoy día. Además, la gente estaba con pánico. Y se llamó a Carabineros, y toda la cosa”, lamentó el dueño del lugar Carlos Siri.

Al respecto, el ministro del Interior y Seguridad Pública dijo que “no se justifica que Carlos Siri sea acosado ni tampoco su respuesta con un arma de aire comprimido, por eso hizo la denuncia para que se pueda investigar”.

“He tenido reuniones con agrupaciones, tanto de la comuna de Santiago Centro como de Providencia, Barrio Bellavista, donde históricamente por el Estallido Social y la pandemia han tenido un duro golpe a sus ventas, a su quehacer, a su gestión. Hay un estrés permanente en una relación con este tipo de delincuentes, ni siquiera les llamemos manifestantes“, explicó Delgado.

Fiscalía y Carabineros comenzaron una investigación para determinar las causas de los hechos. El Ministro del Interior aprovechó la ocasión para anunciar un resguardo especial para las próximas jornadas.

“Lo que hemos determinado con Carabineros es con un resguardo permanente de esa zona. Hemos trabajado con distintos barrios, por ejemplo Lastarria, que tuvo ataques importantes, y logramos bajar los ataques con una planificación específica en concordancia con los locatarios. Ahora ese local va a tener un resguardo específico a partir de hoy“, señaló.