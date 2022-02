Presidente de la SNA y norma que deroga actual Código de Aguas: “Esta es una norma muy expropiatoria”

La comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional aprobó en general el artículo primero transitorio que dice “cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas de 1981”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, afirmó que esta”es una normativa muy peligrosa, muy mala, porque esto involucra, de alguna forma, confiscar derechos que están asignado a miles de productores, a miles de personas. Y no solamente son productores agrícolas, hay distintos estamentos que también tienen derechos de agua que se usan para, principalmente, agricultura, pero también hay otros”.

El líder gremial recordó y destacó que “esta ley que salió del código de agua hace dos o tres semanas del Senado estuvo diez años en Senado, y diez años que la trabajaron, la actualizaron, que vieron todo lo necesario que tenía que tener esta ley y fue hecha realidad después de diez años de trabajo de gente experta y asesores. Todos los parlamentarios, de todos los partidos políticos, la aprobaron después de diez años”.

Al contrario, con el fin de los derechos de agua, Allendes apuntó que “aquí el problema es la certeza, cuando un productor que tiene que pedir crédito, tiene que pedir plata para dar trabajo, no tiene la seguridad que sus derechos los va a poder usar en la temporada de riego, no tiene cómo acceder ni a créditos ni que alguien le preste plata”.

“Además que esto sería como una expropiación de algo que existe toda la vida. Los derechos vienen de 1981, pero los derechos de agua vienen de 1810, que es cuando se empezaron a otorgar los primeros derechos. Y la acciones de agua existen desde agua, es la forma que los agricultores se reparten el agua desde los ríos, desde los canales y que, además, se ha hecho muy bien”, agregó.

“Esta es una norma muy expropiatoria, porque alrededor de 15 convencionales son los que están tratando de elevar esta norma pésima. No nos han preguntado a los miles de productores, pequeños, medianos, a lo largo de todo Chile, si nos parece esto, después de diez años de estudio en el Congreso”, criticó.

“De prosperar, los agricultores vamos a tener que hacer algo más potente, vamos a expresarnos de la forma que sea necesaria, porque nosotros no vamos a dejar que estos derechos adquiridos y derechos fundamentales sean de alguna forma expropiados. No lo vamos a permitir y vamos a hacer todo lo necesario para que esto no pase“, alertó el presidente de la SNA.

“Esto no lo vemos bien y esperamos que desde el Presidente Gabriel Boric hacia abajo tomen alguna cercanía con estos constituyentes y les digan que esto está pésimo y vamos por un camino que no es el que todos pensábamos”, concluyó.