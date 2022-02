Alcalde (s) de Cartagena y medidas sanitarias: “Nos damos cuenta de que quienes nos visitan no son responsables”

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura ,a raíz de que Ministerio de Salud informó que 22 comunas del país retrocedieron a Transición en el plan Paso a Paso, el alcalde (s) de Cartagena, Iván Martínez, mencionó sus planes a seguir para los veraneantes.

La autoridad comentó que durante el mes de enero hubo “avalanchas de gente” y que, a diferencia del comienzo de la pandemia, “la afluencia en lo que fue el proceso de restricción del plan Paso a Paso fue mucho más acotado, los aforos fueron más rigurosos, pero ahora son mucho más permisivos, se están haciendo muchas cosas que antes no se podían y esto favorece el desarrollo de muchas actividades económicas que durante mucho tiempo estuvieron inactivas, donde no tuvieron ingresos los comerciantes de nuestra comuna”.

De acuerdo con la presencia de turistas en el lugar, Martínez indicó “nos hemos preparado para enfrentar la temporada con los equipos municipales, de Salud y en coordinación con Carabineros y la Seremi de Salud por el tema de fiscalización “.

“Por esa línea, en las coordinaciones con la Seremi y los equipos de la municipalidad hacen recorridos de fiscalización para verificar que los turistas que visiten la comuna tengan sus pases de movilidad al día y que se están cumpliendo las normas sanitarias”, dijo.

Sin embargo, sostuvo que no alcanzan los recursos humanos para fiscalizar a tanta población “con una población de 22.800 habitantes y que en los fin de semana aumenta cerca de 180 mil personas. No hay capacidad humana para fiscalizar todo que lo que pudiéramos”.

En cuanto a comparaciones con años anteriores , dijo que “hay fin de semanas en que se nota el impacto de la gente, en promedio llegan 200 mil personas, pero antes de las pandemia veíamos 300 mil personas. Si bien tienes un golpe los findes, en la semana sí hay mayor cantidad de gente de lo normal cuando antes era más bajo”, analizó. “La gente está viniendo se queda en la semana completa”.

Una de las dificultades con las que han batallado las autoridades son la responsabilidad sanitaria de la gente: “Con mucho pesar, nos damos cuenta de que quienes nos visitan no son responsables, por lo general, al hacer recorridos por el borde costero vemos muchísima gente que no hace caso a las medidas de autocuidado, no usan mascarillas, y que tratan de meterse a locales comerciales sin mascarilla”

“Esto causa conflictos con los vecinos que sí quieren cumplir con las normas sanitarias, pero están personas que vienen al no querer cumplir con las normas se generan riñas o peleas”, reveló el alcalde sustituto. “Nosotros cada cierto periodo la Seremi envía un móvil para la toma de PCR y mucha gente joven llega a hacerse el examen sin la mascarilla puesta, con cero respeto a la gente de la fila y cero autocuidado”, añadió.

Concluyendo, Martínez anunció que “llamamos a los vecinos y turistas que tomar las medidas de autocuidado, que son las más importantes”, ya que “hay un colapso de nuestro Cesfam, donde los trabajadores del área de salud ya no dan más. Médicos y enfermeros contagiados, Tens con su cuerpo que ya esté pasándole la cuenta”.