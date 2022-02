Convencional presenta iniciativa que disuelve poderes del Estado: reconoce que viene a traer el “fantasma de la Revolución Rusa”

La convencional María Rivera (Coordinadora Plurinacional y Popular) comenzó su exposición de este miércoles a Comisión de Sistema Político advirtiendo que la iniciativa que presentaría era de su absoluta responsabilidad, por más que fuera patrocinada por otros constituyentes.

La propuesta que presentó la tituló como la”Disolución de las actuales poderes del estado y creación de una Asamblea Plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos“.

Según comenzó diciendo, esta “plantea que el Estado que existe hoy y sus instituciones no le sirven al pueblo trabajador y que este Estado debe ser reemplazado por uno nuevo, en el que las decisiones estén bajo la responsabilidad de la clase trabajadora”.

“La justificación también en sencilla, yo estoy convencida que quienes trabajan son los que tiene que administrar el poder, no deben ser ni los políticos profesionales, ni los gerentes de las empresas, ni los militares, ni los intelectuales universitarios. Yo confío plenamente en la capacidad del pueblo trabajador“, dijo.

“Muchos me van a decir que vengo a plantear del siglo pasado, que vengo nuevamente a traer el fantasma de la revolución rusa o de los cordones industriales de los ’70. Sí, señoras y señores,, exactamente eso. Yo vengo a esta convención a reivindicar al pueblo trabajador, a quienes trabajan todos los días pero no tienen ni un poder de decisión en los rumbos del país”, agregó la convencional.

¿Qué propone Rivera?

Primero, explicó, propone que “disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarías por una única asamblea y que concentre todos los poderes y sea organizada de manera distinta, con representantes electos desde sus territorios y lugares de trabajo. Esta no es una novedad, no es un invento nuestro, en Chile los cordones industriales fueron embriones de poder de la clase trabajadores, con representantes electos en cada fábrica. En Rusia los consejos obreros y populares, instituciones del poder soviético, eran compuestos por trabajadores electos desde abajo y de forma democrática, sin influencia del dinero”.

En segundo lugar, “proponemos que todos los representantes políticos puedan ser revocados por su asamblea de base si no cumplen su mandato y que no puedan recibir más que el sueldo de un obrero calificado“.

Tercero: “Proponemos que las tropas de las Fuerzas Armadas tengan derecho a organización y el derecho a elegir sus representantes. Hoy solo la oficialidad puede tomar decisiones políticas y esa oficialidad es parte de la clase dominante”.

“En cuarto lugar, pro0ponemos que ningún sector parasitario de la sociedad tenga representantes en el futuro poder estatal, ni la alta cúpula de la iglesia, ni los dueños de grandes empresas ni especuladores, ni la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Esos sectores no producen ninguna riqueza, no trabajan, y no deben opinar en la conducción del Estado”, sostuvo.

Por último, la convencional dijo que esta propuesta debe ir combinada con la iniciativa de “socialización de todas las grandes empresas del país”, que dice que “todas esas empresas deben pasar al control de la clase trabajadora y del pueblo”.

La norma ingresada por Rivera debe ser votada en general el jueves en la Comisión de Sistema Político,