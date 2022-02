Doctora Susan Bueno: “Existen una cantidad importante de personas asintomáticas que no saben que están contagiados y enferman a otras personas”

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Susan Bueno, doctora y científica del proyecto Sinovac en Chile e investigadora del instituto de inmunología e inmunoterapia analizó el proceso que vive Chile con el aumento de casos de Covid-19 y la producción de vacunas.

La científica sostuvo que “estamos muy sorprendidos por la capacidad que tiene este virus de generar variantes con capacidades nuevas. Yo creo que tenemos que estar preparados para el eventual conocimiento de nuevas variantes mientras existan países donde no hay un porcentaje de vacunación que no sea alto”.

Básicamente es “porque el virus va mutando y para mutar necesita personas en que se pueda reproducir y multiplicar de una manera muy eficiente, que es el caso de las personas que nunca han tenido una vacuna o una infección natural”, explicó. Y agregó que por esto vemos “claramente que Ómicron que se ha diseminado muy rápidamente a nivel mundial, se ve un aumento muy significativo de los contagios dados, ya que es una variante increíblemente mas contagiosa que la variante Delta y nuestra país no ha sido la excepción”.

“En Chile nosotros tenemos un porcentaje de vacunación bastante importante, sin embargo, esta variante tiene capacidades para transmitirse muy rápido y evitar, en parte, la inmunidad de la infección natural y de las vacunas“, comentó.

La doctora Bueno especificó que es por eso que vemos esa cantidad de casos “que probablemente va a seguir en aumento y se espera que en algún minuto cuando haya un porcentaje importante de la población tenga la inmunidad va a comenzar a decrecer. Las predicciones de los expertos que trabajan en las áreas de modelamiento y epidemiología indican que estamos avanzando a un peak y luego comenzará a reducirse”.

“La cantidad de casos es tan alta que el nivel de testeo esta en un nivel máximo, entonces no podemos tenemos cifras exactas de los contagios, porque no necesariamente todas las personas que han sido contractos estrechos o que tienen síntomas están en la trazabilidad (…) porque no hay suficientes test para todos”, alertó.

“Existen una cantidad muy importante de personas que son asintomáticas que no saben que están contagiados y contagian a otras personas”, afirmó.

La especialista aseguró que al tener las tres dosis de vacunas, esto impide que este microorganismo que está presente en el cuerpo se pueda reproducir y causar un enfermedad en el cuerpo, por lo que son los casos asintomáticos lo que podrían causar aumentos de contagios, ya que “muchas veces estamos en contando con personas que no tienen síntomas, pero que efectivamente tienen el microorganismo“.

En cuanto al estudio sobre el comportamiento de Ómicron y Delta con la vacuna experimental CoronaVac, que indicó que una dosis de refuerzos con la misma vacuna aumenta significativamente los niveles de anticuerpos neutralizantes de SARS CoV 2, dijo que “en este estudio de más de un año, la única vacuna que se aplicó fue la CoronaVac, dos dosis en dos o cuatro semanas, donde la cantidad de anticuerpos y la inmunidad incrementaron estos neutralizantes y seis meses mas tarde los niveles de células se mantienen elevados pero los neutralizantes bajaban”.

Por este motivo anunció que era necesario aplicar más dosis de refuerzo: “Al analizarlo pudimos identificar que los niveles de anticuerpos neutralizantes, que son aquellos que impiden que se infecten las células, estaban muy incrementados y pudieron reconocer las celular infectadas inclusive de Delta y Ómicron, pero como se reducen con el tiempo es necesario incrementarlas más dosis de refuerzo”.

Sobre la vacunación con otros tipos de vacunas aseguró que igualmente “se producen incrementos importantes en la inmunidad al utilizar dos tipos de vacunas”.