Este domingo entra en vigencia la Ley de Plásticos: no más utensilios de solo un uso

A partir del domingo 13 de febrero se dará inicio a la implementación de la nueva ley que prohíbe el uso de utensilios de plásticos y plumavit en locales de alimentos a lo largo del país, mientras que todos los supermercados se deberán ofrecer y recibir botellas retornables.

La primera etapa de la Ley 21.368 prohibirá la entrega de bombillas, cubiertos, palillos y revolvedores plásticos de solo un uso en restoranes o servicios deliverys en nuestro país. Asimismo, obliga a supermercados a disponer stock de botellas retornables para los clientes, sean de plástico o vidrio.

Los clientes serán parte importante en la fiscalización de que se cumpla la nueva normativa, ya que al detectar incumplimientos, podrán denunciarlo a la municipalidad o al juzgado de policía local.

Los supermercados que infrinjan la ley serán sancionados con multas de 20 UTM (más de un millón de pesos). Mientras que el incumplimiento de la ley en locales de comida puede generar multas desde 1 a 5 unidades tributarias mensuales, es decir entre $55 mil y 275 mil pesos, por cada producto entregado que no cumpla con la norma.

Según indica El Mercurio, Kay Bergamini, académico de la Universidad Católica, alabó dicha medida diciendo que “es bueno que partan por las empresas más grandes, como supermercados y den gradualidad para las empresas más pequeñas”.

Sin embargo, para Bergamini “aún falta” por avanzar y anunció que el desafío será para las pymes “porque ellas es más complejo adherir a estas leyes ambientales, muchas veces no las entienden, y tampoco hay capacitación”.

Marcelo Fernández, el ministro (s) del Medio Ambiente, destacó que “a los dos años de publicarse (2023), la obligación de ofrecer y recibir botellas retornables se extenderá a almacenes o tiendas de conveniencia”.

Para un año más tarde, “ningún local de expendio de alimentos podrá utilizar productos que no sean reutilizables. Es decir, no solo queda prohibido al interior del local cualquier producto plástico, sino también de cualquier otro material que no se reutilizable”.

Por otro lado, en cuanto a las bolsas plásticas, que se habían dejado de distribuir por los supermercados, las especialistas aseguran que ” las bolsas volvieron a aflorar y hubo gran aumento en su circulación sin fiscalización ni conversación” durante la pandemia.

Sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente aseguró que entre 2018 y 2021 se dejaron de entregar 8.100 millones de bolsas plásticas.