Jorge Burgos y trabajo de la Convención: “Me parece que lo preocupante es que avancen (…), me preocupa menos que haya gente que presente ‘locuras’”

El exministro del Interior Jorge Burgos comentó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura la propuesta de la convencional María Rivera, quien propuso disolver los tres poderes del Estado.

“Desde luego me parece una pésima propuesta, desopilante, diría yo. Pero más allá de la opinión personal, y probable que es mayoritaria, se me ocurre, en todas estas asambleas legislativas, convenciones o parlamentos siempre hay gente que propone cosas sin ningún destino desde el punto de vista de las votaciones”, le bajó el perfil el abogado.

“Uno tiene que tener sentido que el riesgo que prospere una cosa así… yo creo que ese riesgo es igual a cero. Y en todas estas instancias hay gente que presenta este tipo de cosas“, agregó.

“Aquí lo único importante es que la Convención, en el plazo que tiene, que es acotada y ya está en la tierra derecha, sea capaz de ofrecerle al país una Constitución ponderada, que imponga algunos cambios, sin duda, pero que sea una Convención que con esa norma el gobierno que sea elegido democráticamente pueda gobernar; que no sea una norma que se constituya en una camisa de fuerza para uno o un traje a la medida para otro; que no sea una Constitución de vencedores sobre vencidos; que sea una norma que permita el desarrollo del país”, dijo el exministro.

En esa línea, dijo que en el plebiscito de salida “ahí los chilenos vamos a decidir si esa norma tiene esas características o no. Si por esas cosas raras, la propuesta de los constituyentes de ayer tuviera los 2/3 -a mi juicio imposible, pero pongámonos en la hipótesis que sí- yo creo que eso sería rechazado mayoritariamente. A mí me parece que lo preocupante es que avancen, que cumplan el plazo y hagan una propuesta que tenga sentido, me preocupa menos que haya gente que presente estas ‘locuras’, porque tienden a ser inviables“, concluyó.