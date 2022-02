Ministro Paris aseguró que “no hemos abandonado el manejo de la pandemia” tras críticas por falta de stock de PCR

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que no están “abandonando el manejo de la pandemia” en el país, luego de recibir críticas por la falta de stock de exámenes PCR y test de Antígeno a nivel país.

En el reporte presencial que realiza el Minsal, el titular de la cartera agradeció a algunos alcaldes y alcaldesas que “en forma muy proactiva han propuesto al Ministerio de Salud instalar laboratorios, y nosotros le demos las facilidades, en sus comunas”.

“Eso es algo que hay que destacar y no solamente recibir críticas que yo escucho cuando los periodistas que interrogan a las personas que critican. ¿Por qué no le piden cifras, por qué no le piden números? Nosotros damos números, cifras, damos tasas, damos porcentajes”, cuestionó Paris.

Ante esto, pide a quienes critican que “también den cifras, números, porcentajes, tasas en que basan sus críticas. Felicito a las alcaldesas y alcaldes que sí tienen una actitud proactiva”.

Junto con esto, dijo que “pronto, como decía (la subsecretaria de Salud Pública) María Teresa, esto va a comenzar a disminuir y vamos a volver a otra realidad. Ya vivimos el mismo drama con las vacunas, con las camas y ahora con los test. Son oleadas que nos han hecho trabajar al máximo”.

También enfatizó que “no estamos dejando a nadie de lado”, por lo tanto, aseguró que “no hemos abandonado el manejo de la pandemia como que se quiere hacer saber y se repite permanente por muchas personas como si hubiese una estrategia coordinada usar esa palabra para dañar el exitoso trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud y sus funcionarios”.

“No es verdad que no escuchamos a los alcaldes. Tuvimos una reunión con más de 192 alcaldes y estamos haciendo todos los esfuerzos por dar respuesta a las peticiones”, añadió el ministro Paris.

“El mismo día de la reunión por Zoom, en un chat paralelo decían ‘les vamos a hacer la vida imposible, no los vamos a dejar continuar, no los vamos a dejar trabajar’. Eso es inaceptable. La salud es un problema de Estado, no deberían haber diferencias políticas“, apuntó.