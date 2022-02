Gobernador de La Araucanía solicita al gobierno de Boric analizar un decreto supremo para mantener a FF.AA. en la macrozona sur

El gobernador de la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, apoyó la solicitud del ministro de Defensa, Baldo Prokurica, al gobierno de Gabriel Boric de mantener el Estado de Emergencia en la macrozona sur.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Rivas dijo que “concordamos plenamente” con lo dicho por la autoridad.

“La verdad es que hay una sensación de mayor seguridad en la Región de La Araucanía y la provincia de Arauco. Tenemos hoy día una disminución en atentados y usurpaciones, y estamos sumamente conscientes que esto no ha bajado a cero y que todavía tenemos un problema grande con la seguridad”, señaló.

Agregó que “creo que lo que no podemos hacer hoy día es quitarle protección a la gente. Quitar el Estado de Emergencia es eso, porque vamos a dejar las zonas que hoy están protegidas descubiertas y probablemente vamos a tener un aumento en los atentados”.

“Y eso no tiene que ver con el diálogo que muchas veces plantea el gobierno nuevo, con el cual estamos todos de acuerdo en la región. Lo que aquí necesitamos separar de una buena vez las demandas del mundo mapuche a lo que hoy día tenemos con terrorismo y violencia en nuestra Araucanía”, añadió el gobernador.

Rivas también comentó que ir cada 15 días al Congreso a buscar la aprobación para una prórroga del Estado de Emergencia “no es lo más cómodo”, por lo que “invitamos al presidente Boric y su equipo a analizar una propuesta que pueda darnos un decreto supremo donde podamos mantener esto de una forma estable y no tengamos que estar yendo cada 15 días”.

“Hay un tema de tierras que conversar, por supuesto, pero lo que no puede pasar es que el diálogo esté condicionado a esta violencia extrema que estamos viviendo en muchos sectores. Ayer fue quemada por cuarta vez una escuela en el sector de Pailahueque, quemaron un puente, y lo único que están haciendo con eso es dejar a comunidades pacíficas sin colegio para sus niños y sin acceso a las comunidades. De ese nivel de gente estamos hablando, y cuando hablamos de diálogo no nos podemos perder, esa gente no está por el diálogo, ahí hay otro tipo de motivación”, afirmó.

Incendio a la casa de la familia del presidente de la Cámara de Diputados

Este jueves un incendio afectó la casa familiar del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, ubicada en la comuna de Galvarino.

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, sostuvo que la intencionalidad del fuego “es parte de una investigación, pero lo que no podemos desconocer hoy es que en esa zona, principalmente, y es lo que hemos podio ver cuando hemos participado de los comité de emergencia y lo que nos plantea Conaf, es que ellos están combatiendo los incendios y están apareciendo focos intencionales en todas partes y de forma espontánea. Eso es que hay una intencionalidad”.

“Probablemente no fueron a quemar directamente la casa, no lo sé porque es parte de la investigación, pero con los vientos, la temperatura que hemos tenido estos días, la intencionalidad existe. Este incendio no se provoca solo, sino que aquí se estuvo quemando probablemente el bosque y el campo que hay alrededor, hubo un cambio de viento, al parecer, y eso fue lo que llevó a que el fuego llegara a la casa de la familia Paulasen“, agregó.

“De todas maneras, lo más probable es que haya una intencionalidad detrás de esto, es parte de la investigación, pero la mayoría de los incendios que estamos viendo en nuestra zona son de carácter intencional, que es lo que nos tiene tan preocupados”, concluyó.