Alcaldesa Irací Hassler encabezó ceremonia por los 481 años de la fundación de Santiago

En la Terraza Caupolicán del Cerro Santa Lucía se llevó a cabo la ceremonia en la que se conmemoraron los 481 años de la fundación de la ciudad de Santiago, a los pies del Cerro que entonces se llamaba Welen.

En un acto encabezado por la alcaldesa Irací Hassler, participaron autoridades de la comuna, la diputada electa por el distrito 10, Emilia Schneider, y representantes de organizaciones de pueblos originarios.

Durante la ceremonia, la jefa comunal anunció la creación del Premio municipal “Santiago Construye Historia”, que se entregará cada 12 de febrero en reconocimiento a las personas o instituciones que se destaquen por relevar la culturas, pueblos o comunidades indígenas, así como la memoria, historia, el valor social y patrimonial de la ciudad de Santiago. También a aquellas personas que hayan promovido y luchado por el respeto de la diversidad y la inclusión.

“El origen de esta ciudad no puede negar su drama fundacional, sino que debe partir del análisis de nuestras heridas y nuestra historia, para poder avanzar en la construcción de un Chile en que todas, todos y todes nos miremos a los ojos”, declaró Irací Hassler.

Luego de la actividad, la alcaldesa calificó el aniversario como «un día que nos llama a la reflexión, al encuentro de nuestra historia, y también a la proyección de un presente y un futuro más digno, más justo, que acoge la diversidad y que se reconoce desde la diversidad de pueblos, de orígenes, de identidades de género, de orientaciones sexuales, en un Chile que se está construyendo. Por eso decidimos hacer un homenaje a dos mujeres muy importantes para la construcción del Chile actual».

Este año se entregaron dos reconocimientos especiales, a la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon Antileo, por su rol trascendente en el proceso de creación de una nueva Constitución para Chile; y a la estudiante Arlén Aliaga Puga, primera estudiante trans reconocida con su identidad de género femenina en ingresar al Liceo 1 Javiera Carrera.

Junto con agradecer el reconocimiento, la convencional Elisa Loncón entregó unas palabras por el aniversario de la fundación de Santiago. “Las naciones originarias y el pueblo mapuche también habitan este lugar, si levantamos las piedras y el cemento encontraríamos las huellas de nuestros antepasados, pero mirándonos a los rostros podemos ver cómo camina la hermosa morenidad en este gran Santiago”, dijo.

“Hoy hablamos de plurinacionalidad y esta debiera verse reflejada en nuestro territorio, en nuestras tierras, comunidades y ciudad, y también en Santiago. Ese es el sueño que me anima para estar aquí en esta fecha que siglos atrás marcó el dolor del pueblo y que, por primera vez, hoy, los pueblos estamos juntos en este proceso constituyente definiendo este Chile plurinacional”, agregó Elisa Loncon.

La estudiante Arlén Aliaga valoró que Santiago reconozca de manera institucional las diversidades. “Soy estudiante de esta comuna desde 2016, estoy muy orgullosa de haber estudiado en el Liceo Barros Borgoño y también de toda la batalla que se dio para poder entrar al Liceo 1 Javiera Carrera, no solamente por ser yo la que entraba, sino por marcar un hito y abrir el camino para que las personas trans puedan estudiar, puedan ser alguien en la vida. Nuestras vidas se precarizan, se nos discrimina desde la infancia y se nos margina de toda la sociedad”, comentó.

“También estoy orgullosa de cómo ha cambiado Santiago. En 2016 era una comuna donde no se hablaba mucho de la diversidad sexual, no se conocía el término disidencia sexual, y he visto cómo las organizaciones estudiantiles, de trabajadores y de todo ámbito se han organizado y han logrado cambios impensables”, finalizó Aliaga.