Camioneros depondrán movilizaciones y bloqueo de rutas tras llegar a acuerdo con el Gobierno

Carlos Bretti, representante de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, anunció que depondrán las movilizaciones y bloqueo de rutas tras llegar a un acuerdo con el Gobierno.

Tras una reunión que se extendió por más de seis horas entre el gremio y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, las autoridades decidieron decretar Estado de Excepción en cuatro provincias de la zona norte del país.

“Han participado 17 representantes de gremios, y el 100% de ellos están de acuerdo con la propuesta que nos ha hecho la autoridad de Gobierno. En consecuencia, y en vista y consideración del acuerdo, deberíamos estar levantando el paro desde este momento. Desde este preciso momento, las rutas deben quedar liberadas”, señaló el representante en un punto de prensa.

En relación a un grupo de camioneros que no está de acuerdo con levantar la movilización, Bretti señaló: “Siempre hay algunos grupos que, por diferentes razones, no entienden bien el mensaje, ellos toman la decisión de no levantar las rutas. Eso es algo común. Tenemos que entender que la comunicación vía telefónica no es la mejor”.

Sobre lo que ocurrirá con el próximo Gobierno, manifestó: “Es todo un misterio lo que se viene. Pero los camioneros no somos anárquicos, somos personas de diálogo, aparte de ser personas de trabajo”.

“Conversaremos con las autoridades entrantes y así como lo hemos hecho todo este último tiempo con las autoridades vigentes. En consecuencia, cuando se instale el nuevo gobierno, ahí habrá que conversar”, agregó.