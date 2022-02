Delgado se reunió con mamá de camionero asesinado: Mujer calificó como “una burla” pensión que ofreció el Gobierno para su nieto

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se reunió este sábado con Milenka Herrera, la mamá de Byron Castillo, camionero asesinado en Antofagasta el jueves pasado.

La autoridad de Gobierno se encuentra en la ciudad de Antofagasta para destrabar el conflicto generado tras la muerte del transportista de 25 años presuntamente a manos de inmigrantes.

Tras la cita, el ministro Delgado sostuvo que “la señora Milenka nos pidió agilizar la entrega del cuerpo y eso se hará hoy a las 14.00 horas”.

Por su parte, la madre del joven camionero, calificó como “una burla” la pensión que ofreció el Gobierno para su nieto.

La mujer comentó que “iban a darme una pensión de 212 mil pesos hasta 300 hasta los 18 años, no estoy de acuerdo. No exijo dinero para mí, pero quiero que sea justo. Me dijo que iba a estar en contacto conmigo”.

“Para mi era una burla. Quién vive con 212 mil a 300 mil pesos, cuando un niño cuánto gasta en pañales. Hasta los 18 años, que él estudie. ¿Quién va a estudiar con esa plata? Yo no pido nada para mi, sólo quiero para mi nieto (que aún no nace). Que me indemnicen a mi nieto. Un bebé no gasta eso, ni el sueldo mínimo”, expresó la mujer.

Cabe recordar que Delgado arribó hasta Antofagasta para sostener conversaciones con los camioneros y que así desistan de los bloqueos en las rutas y otorgar soluciones por la seguridad de los transportistas.