El 67% de los chilenos con pareja asegura que celebrará San Valentín

La empresa de investigación Ipsos entregó su más reciente estudio titulado “Día de San Valentín alrededor del Mundo”, para el cual indagó la opinión de más de 12.500 personas con pareja en 28 países, incluido Chile, con el propósito de saber que harán el próximo 14 de febrero.

Frente a la interrogante “¿qué tan probable es que celebre el día de San Valentín en o alrededor del 14 de febrero de 2022?”, el 67% de los chilenos asegura que es probable o muy probable que festeje dicha fecha, un 4% no está seguro y un 29% dice que no lo celebrará. En ese sentido, Chile supera al promedio mundial (55%) y es el cuarto país del mundo donde más personas piensan celebrar el día de los enamorados, sólo superado por Estados Unidos (75%), Sudáfrica (74%) y Perú (69%).

Respecto a los planes que tienen los chilenos para el 14 de febrero, la prioridad es reunirse en torno a una comida especial: un 46% mencionó que pretende hacer una cena romántica en casa y un 40% dijo que tendrán una salida romántica (ida al cine, concierto, restaurante, etc.). En el tercer lugar de las preferencias se encuentra la opción “hacer el amor” con un 36%, y un 34% que regalará chocolates o dulces. Más atrás están las fragancias, con un 25% en Chile que planifica utilizarlas como regalo siendo, el quinto país del mundo donde más existe esta práctica tras Arabia Saudita (32%) India (29%) Sudáfrica (28%) Brasil (27%).

“Este es uno de los eventos importantes de consumo del año, y vemos que moviliza a distintas industrias. Las personas en Chile están priorizando actividades in home en este año, pero eso no quiere decir que no se vaya a invertir en crear un buen momento con la pareja, sino que podemos esperar mayores compras de especialidades en supermercados y por internet este fin de semana”, cuenta Felipe Lohse, Lider de Marketing Strategies & Understanding en Ipsos Chile.

Al ser consultados sobre cuál es el motivo más habitual para no celebrar San Valentín, el 55% de los chilenos que no celebrarán esta fecha opinan que lo ven como algo muy comercial, el 33% porque no lo ven como parte de sus tradiciones, un 14% por falta de tiempo, un 11% porque lo consideran muy caro y un 8% porque lo encuentran muy anticuado, entre otros motivos.

Ante la consigna “¿qué tan satisfecho/a está con la relación que tiene con su esposo/a, conviviente, novio/a o pareja?”, un 88% de los encuestados nacionales se mostró satisfecho con su pareja, siendo el país de Latinoamérica con el porcentaje más bajo del estudio, por detrás de Argentina (93%), México (93%), Colombia (92%), Perú (90%) y Brasil (89%).

