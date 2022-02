SNA expresa su rechazo “a los cobardes incendios forestales” en la macrozona sur y solidariza con agricultores afectados

Este martes la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) se refirió al nuevo ataque incendiario registrado en al macrozona sur del país, en donde se vieron destruidos 19 camiones en Mariquina, Región de Los Ríos

“Como Sociedad Nacional de Agricultura, manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad a cada uno de los agricultores y productores, ante los cobardes y recurrentes incendios forestales intencionales que los afectan en la zona sur del país“, comienza el comunicado emitido.

“Nos sumamos a la solicitud de extensión de facultades de las Fuerzas Armadas en las provincias de Arauco, Biobío, Cautín y Malleco, que ha solicitado la Corporación Chilena de la Madera (Corma)”, se declara en el documento firmado por el Presidente de la SNA, Cristián Allendes Marín.

En ese sentido la Sociedad Nacional de Agricultura añadió que “se necesita de manera urgente entregar mayor seguridad, apoyo y control de orden público en las zonas forestales”.

“En particular, protección a las brigadas de control de incendios, las cuales no pueden realizar su labor producto del actuar cobarde y concertado de delincuentes que los atacan a ellos y sus equipos (camiones, helicópteros, entre otros)”, detalla el comunicado.

Finalmente el documento cierra haciendo un llamado al “Estado, el Poder Judicial, el parlamento y las nuevas autoridades del país, deben condenar y garantizar la seguridad de todos quienes arriesgan su vida en el combate de incendios, así como también de los agricultores y sus colaboradores de las provincias afectadas.