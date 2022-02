Presidente Piñera por Estado de Excepción en macrozona norte: “Permite a FF.AA. colaborar para controlar la inmigración ilegal”

Este miércoles el Presidente Sebastián Piñera se refirió al Estado de Excepción que regirá en cuatro provincias de la macrozona norte del país, destacando además las facultades que entregará a las Fuerzas Armadas para controlar la crisis migratoria que se vive en el lugar.

Cabe destacar que la medida regirá para las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa. Por otro lado, durante la jornada de ayer Contraloría tomó razón del decreto presentado por el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por lo que el despliegue de militares se extenderá por 15 días.

En ese contexto, Piñera remarcó que el Estado de Excepción “en primer lugar, permite a nuestras Fuerzas Armadas colaborar con nuestras policías para controlar la inmigración ilegal, que además de generar problemas humanitarios genera problema de seguridad, delincuencia y orden público”.

“Se estableció por 15 días y podrá ser renovado por nuestro gobierno por 15 días adicionales. Este Estado pone a las zonas afectadas bajo la dependencia de los jefes de la Defensa Nacional, que son cuatro altos oficiales del Ejército de Chile”, agregó.

Posteriormente el mandatario explicó que se ha “fortalecido significativamente la presencia, el equipamiento y la tecnología de quienes deben resguardar nuestras fronteras”.

“En el caso de Carabineros, hemos incrementado a 100 el número de uniformados que están en la protección de la frontera, y en el caso de las Fuerza Armadas se van a desplegar 672 efectivos en esa labor. Podrán realizar patrullajes y controles conjuntos, establecer nuevos puestos de observación 24/7, desplegar drones, disponer de helicópteros para vigilancia y traslado; y tener cámaras de visión nocturna”, añadió.

“Sí a la migración legal, sí a los que vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras. No a la inmigración ilegal, no a quienes ingresan engañando o faltando a la verdad, no a quienes tienen antecedentes penales o cometen delitos en nuestro país”, cerró.