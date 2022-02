Macarena Ripamonti pide a la PDI investigar posible maltrato animal a caballo de coche victoria

Este jueves la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, denunció ante la PDI un supuesto caso de maltrato animal a uno de los caballares de las victorias que han mantenido los cocheros en Av. Los Héroes.

La autoridad comunal explicó que “en Viña del Mar utilizar caballos para el arrastre de coches victorias, constituye una actividad ilegal. No cuentan ni van a contar con permisos ni autorizaciones de ningún tipo, para ejercer esta actividad lucrativa y los cocheros lo saben”.

Agregó que “a pesar de eso, por más de un mes, están exponiendo día y noche a los caballos a posibles deshidrataciones. El Municipio no tiene la certeza que existan planes sanitarios al día de los caballos. El día de hoy, ha sido el cúlmine, espectáculo triste de ver como los amarran por las condiciones del nerviosismo y no adecuadas, que significa exponer a los animales a esto”.

“Eso, trajo como consecuencia que el Municipio dedujera una denuncia junto a la PDI y principalmente junto a la BIDEMA, para que en Viña del Mar no exista ningún espacio al maltrato animal y que sepan con mucha fuerza, que nuestra voluntad es inclaudicable, sin fisuras y que no hay pie atrás, frente a las decisiones que se han tomado democráticamente”, precisó.

La denuncia se basa en una posible vulneración de un equino, debido a que por redes sociales circula una fotografía que muestra a un ejemplar atado de sus pies, para que éste no se pueda mover de su lugar.

Cabe recordar que a modo de protesta por no poder ejercer su actividad económica -prohibida por el municipio- los cocheros han decidido instalarse permanentemente en el tradicional ex paradero de Av. Los Héroes, incluso pernoctando en el lugar, con los carruajes y algunos caballares.