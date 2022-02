Alcaldesa de Lo Espejo exige al Gobierno a “proveernos de una política de Estado” en seguridad tras asalto en SAPU de la comuna

La alcaldesa de la Municipalidad de Lo Espejo, Javiera Reyes, exige a las autoridades del Gobierno central “tomar acciones para frenar esta escalda de violencia y delincuencia que enfrentan muchas zonas de la región Metropolitana”.

Esta petición se da luego que el pasado miércoles en el Servicio de Urgencias Julio Acula Pinzón de la comuna, pacientes y funcionarios fueron víctimas de un asalto armado, el cual fue grabado por las cámaras de seguridad del recinto de salud.

En las imágenes se ve a un sujeto merodeando al interior del SAPU, posteriormente ingresa al recinto y saca una pistola para intimidar a las personas que se encontraban en el lugar.

Debido a este hecho, la alcaldesa Reyes señaló que “la situación vivida por los usuarios y funcionarios del SAR Julio Acuña Pinzón, es de máxima gravedad“, es por ello que indica que “es indispensable transmitirle a la opinión pública que las herramientas con las que cuentan los municipios no son suficientes para atender el problema de fondo“.

“Muchas veces las denuncias a Carabineros llegan de forma oportuna, pero la respuesta es tardía. Sin la gestión de todos los actores involucrados cualquier acción o programa de seguridad seguirá fracasando”, manifestó.

Ante esto, señala que “como municipalidad exigen a las autoridades poder enfrentar esta realidad“. La máxima autoridad comunal asegura que los vecinos y vecinas se encuentran en “un estado de desprotección a nivel general, no solo en lo relativo a la seguridad”.

En esa misma línea, apunta que “esto da cuenta de un problema estructural de país, en donde la inequidad ha sido un eje central en la forma de vivir de los habitantes. Mientras no recibamos más recursos, mientras no tengamos justicia territorial, tendremos como única solución la reacción, pero no la gestión integral junto a la comunidad”.

Finalmente, la edil llama al Gobierno a “proveernos de una política de Estado que genere un nuevo marco social“, ya que asevera que son muchos los municipios que “vemos con impotencia este abandono e injusticia”.

