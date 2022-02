Delincuente ingresa a un SAPU en Lo Espejo para asaltar a pacientes que esperaban ser atendidos

Este viernes la dirección del SAPU de Lo Espejo confirmó que durante la semana fueron víctima de un asalto por parte de un individuo que b

El hecho habría ocurrido durante el miércoles y fue grabado por las cámaras de seguridad del lugar, en donde se ve a un sujeto merodeando en interior del SAPU, observando a la gente del lugar antes de salir y preparar el asalto.

Posteriormente ingresa nuevamente al recinto para luego sacar un arma e intimidar a una mujer, a quien le roba su cartera, al mismo tiempo que otras personas escapan del lugar al ver lo ocurrido.

“Lo peor de todo es que aquí no hay guardias, no hay policías. Lo Espejo no tiene ley. Aquí nunca hay un retén móvil”, señaló un testigo a Meganoticias.

Por otro lado Paula Álvarez, la directora del Cesfam Juulio Acuña Pinzón, exigió un mayor resguardo policial, asegurando además que “realizamos la denuncia correspondiente, sobre todo porque se trata de un hecho violento aislado, nosotros no había tenido este tipo de delitos anteriormente, entendiendo que igual estamos en un territorio complejo”.