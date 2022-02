Cuáles son los ajustes clave que hay que realizar antes de llevar el auto a la revisión técnica

Todos los años el plazo para renovar la revisión técnica se extiende hasta fines de marzo o principios de abril. Las largas filas en esta época son una postal clásica en las Plantas de Revisión Técnica (PRT) y los rechazos de autos pan de cada día.

A raíz de esto Jorge Ganora, Especialista de post venta y talleres de AutoExpertos.cl , plataforma que permite agendar las mantenciones del auto de manera online, entrega los detalles importantes antes de llevar el auto a la revisión técnica. Cuyo primer consejo es el de realizar un chequeo preventivo anual en un taller mecánico certificado que pueda revisar y dar solución a todos los problemas que el vehículo pueda presentar.

-Líneas de escape: Verificar que no haya filtraciones de gas en el tubo de escape. Generalmente esto se puede revisar validando que no existen roturas en toda la estructura del tubo.

-Emisión de gases: En este caso debe revisar si al acelerar intensamente el motor de su auto no expulse gases de color negro o azul, en cualquiera de estos casos le recomendamos acercarse lo antes posible a un taller mecánico para verificar que los gases están en sus valores permitidos.

-Freno de pie y mano: Este sistema se controla midiendo la diferencia de frenado que existe entre las ruedas, además se valida que el freno de mano esté funcionando correctamente (que frene el vehículo) y que tenga la regulación adecuada. Ideal que realice una limpieza y ajuste de frenos antes de llevar el vehículo a una planta de revisión.

-Alineación: Otro de los sistemas que se revisa es el de dirección, el que debe estar geométricamente alineado e idealmente balanceado sus 4 neumáticos. Si el auto se carga en alguna trayectoria al soltar el volante (verifica que estés en una calle plana), significa que no está bien.

-Suspensión: Para validar este sistema es necesario levantar el vehículo o en su defecto revisarlo en un pozo, se deben verificar que no existan juegos u holguras de rodamientos y en general. Se debe validar también que los amortiguadores no estén manchados de aceite.

–Luces: Hay que confirmar que los focos, faroles y luces funcionen correctamente, observar que ninguna luz esté quemada o dañada en su estructura.

–Kit de seguridad: El elemento más importante acá es que el extintor no esté vencido.

–Neumáticos: Muy importante es verificar el estado de neumáticos, revise que no presenten deformaciones ni cortes a la vista en ninguna de sus caras, lo mismo ocurre con los pernos sujeción de las ruedas, deben estar todos y las llantas sin ningún golpe grave.

Las personas en la mantención que realicen deben solicitar también la revisión de vidrios, puertas, cinturones de seguridad y la documentación… En la primera revisión se les pedirá el certificado de homologación y el permiso de circulación. Desde la segunda revisión se les solicitará el certificado de la revisión técnica anterior y el certificado de emisiones contaminantes anterior.

“Recordar que junto con la Revisión Técnica, otro requisito clave para poder obtener o renovar el Permiso de Circulación es contratar el seguro obligatorio SOAP. Revisa toda la oferta de SOAP de las distintas compañías y privilegia contratarlo en línea a través de Internet”, finaliza Jorge Ganora.