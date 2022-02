Paula Daza dio positivo a Covid-19: “Gracias a las vacunas me he sentido muy bien hasta ahora”

La exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, comunicó este lunes que tras realizarse un examen de PCR, dio positivo a Covid-19.

En su cuenta de Twitter, Daza dijo que durante la jornada del domingo “comencé con dolor de cabeza”. Luego, se realizó un test PCR y durante la mañana de este lunes obtuvo su resultado, el cual fue positivo.

Junto con esto, aseguró que debido a las vacunas contra el Covid-19 que posee, hasta el momento se siente “muy bien”.

“Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora“, sostuvo Daza.