Pablo Urquízar y extensión del Estado de Emergencia: “Quienes viven la violencia en la macrozona sur no es la ministra Siches, el presidente electo Boric o el ministro Jackson”

El Estado de Emergencia en la macrozona sur se ha prologando por 132 días y el Gobierno buscará prorrogar esta medida por otros 15 días más este miércoles en el Congreso.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquízar, sostuvo que no continuar con esta opción “es contrario no solo a lo que piensa el gobierno, el sentido común frente a una situación excepcional donde se requieren medidas excepcionales, sino también a lo que está ocurriendo a los hechos objetivos y la percepción de las personas”.

“Recordemos que el 81,56% de las personas consultadas en La Araucanía estaba a favor del Estado de Emergencia. ¿Por qué? Porque quienes viven la violencia en la macrozona sur no es la ministra Siches, no es el presidente electo Gabriel Boric o el ministro Jackson, sino que son las personas que están en Tirúa, Quidico, Cañete, Ercilla, Contulmo o Collipulli. En esa realidad, como Estado tenemos que hacer, es ponernos en lugar de las víctimas y familias mapuches y no mapuches y poner todas las herramientas del Estado a disposición de ellas”, dijo frente a la opción que el próximo gobierno decida terminar con el Estado de Emergencia.

En cuanto a la evaluación de la intervención militar junto a las policías, señaló que “los asesinatos provocados el domingo, y así una serie de asesinatos provocados este año, evidentemente no pueden darnos luz positiva desde la perspectiva de ojalá poder haberlos prevenidos, pero desde del punto de vista de los hechos de violencia y la regla estadística, hay un 45% menos de hechos de violencia y un 73% menos de usurpaciones”.

Consultado por la intención de diálogo manifestado por la futura ministra del Interior, Izkia Siches, con diferentes actores de la macrozona sur, incluso con la CAM, Urquízar dijo que “a mí me parece que es no entender y no comprender lo que está pasando en la macrozona sur. El problema de la macrozona sur no es un problema de desarrollo económico, social y cultural del pueblo mapuche desde la perspectiva de seguridad”

“Lo que está pasando en la macrozona sur es un problema de terrorismo, de narcotráfico, crimen organizado que no distingue ni origen étnico ni color político”, afirmó.

En ese sentido, con quienes han asesinado, pertenecientes a orgánicas como Weichan Auka Mapu o Resistencia Mapuche Lafkenche, indicó que “con esas personas no se dialoga, con esas personas lo que corresponde es que sean desarticuladas, sean detenidas y cumplan sus condenas en derecho en la cárcel como corresponde”.

“No corresponde que se dialogue, si con los fusiles de guerra, con las armas, con los amedrentamientos, con la quema de iglesias y escuelas, con los asesinatos, no se dialoga. Con esas personas, el Estado tiene que imponerse, y no solo eso, sino que hacer justicia en favor de las víctimas“, agregó.