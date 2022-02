Fuad Chahín y propuesta de nueva Constitución: “No creo que sea buena idea tener un enorme catalogo de buenas intenciones que sea completamente inaplicable”

El convencional Fuad Chahín (DC) analizó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura el trabajo de la Convención Constitucional, afirmando que el resultado de la instancia no está asegurado.

“Este proceso constituyente no tiene su resultado asegurado. Primero tenemos que tener algo que sea una nueva Constitución, y que se pueda llamar nueva Constitución, dentro de plazo. Y luego que sea algo que los ciudadanos puedan aprobar y por amplía mayoría. Pero, además, que luego pueda aplicarse, respetarse y pueda implementarse”, sostuvo el expresidente de la Democracia Cristiana.

“No creo que sea una buena idea tener un enorme catalogo de buenas intenciones que sea completamente inaplicable, sino que tenemos que tener una Constitución que sea implementable en la práctica, y ojalá tenga un gran respaldo ciudadano. Pero eso no está garantizado, eso depende del texto que propongamos, de la actitud que vayamos teniendo en la Convención”, agregó.

En ese sentido, advirtió que “hay señales de alerta preocupantes, por cierto, pero yo todavía creo que se tendrá que rectificar, porque no tenemos derecho a fracasar en este proceso, a farrearnos esta oportunidad histórica y tenemos que ser capaces de sacar adelante una Convención en que todos nos sintamos parte, orgullos y representados, y no que una parte importante, por minoritaria que sea, pero importante de la sociedad se sienta excluido completamente de la Carta Fundamental”.

Añadió que “no podemos tener el mismo pecado original de la Constitución del ’80, que es tener una Constitución sectaria. Voy a trabajar hasta el último día para que eso no ocurra, peor claro, a veces hay señales preocupantes, de alarma, y cuando se critica aquello, en vez de criticar el mensajero lo que debemos hacer es hacernos cargos y tener una actitud no discursiva, sino que real, concreta y deferente”.

¿Eliminar el Senado?

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), ante la propuesta de la eliminación de la corporación, sostuvo que “es un error para el funcionamiento de la democracia”.

De este modo, la propuesta que fue presentada en la Convención fue instaurar un “Consejo Territorial”.

Chahín afirmó que tendrá una conversación con los senadores de su partido para analizar esta opción, pero que él esta de acuerdo en un nuevo método legislativo.

Si bien el Senado “permite tener una segunda mirada muchas veces de los proyectos, también había un cierto consenso que este bicameralismo espejo derrepente le quitaba mucha eficiencia a la tramitación legislativa, que se duplicaba completamente los trámites, que la cámara revisora más que actuar de revisora lo que hacía muchas veces era hacer una tramitación completa de los proyectos”.

Frente a la resistencia de cambiar esto, el exparlamentario dijo que “también nos llevó a que se instalara casi un dogma para algunos en la Convención el unicameralismo”

“Este acuerdo que logramos el fin de semana no es para desmantelar el bicameralismo, sino para movernos de un unicameralismo a secas que se había aprobado en general en la Convención a algo que estableciera un órgano que tuviera concurrencia legislativa, especialmente en aquellas materia de interés regional donde representantes elegidos popularmente pudieran conformar un órgano (mal nombre el Consejo Territorial, yo no era partidario de ese nombre)”, planteó.

“Nos hubiese gustado con mas musculatura, con más dientes, que conociera más materia, dijo, pero “al menos incorpora un elemento de órgano revisor en ciertas materias, y yo creo que eso es bastante mejor que lo que habíamos aprobado en la Cámara”.

“Yo no soy partidario que tengamos un Congreso bicameral espejo, creo que eso ralentiza en demasía el proceso legislativo, pero sí un bicameralismo asimétrico real y no tan debilitado como este. Pero al menos tenemos un piso en el cual construir“, concluyó.