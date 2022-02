Chileno en la capital de Ucrania: “Cayó un misil en un departamento residencial”

Felipe Albornoz es un chileno que vive en Kiev, capital de Ucrania. Justamente en aquella zona, este viernes se ha reportado que soldados rusos hicieron ingreso para continuar con la invasión mandatada por Vladimir Putin.

En conversación con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Albornoz relató que ha sido “bien tensa la jornada. Nostros estábamos refugiados en una estación del metro, varia gente también, con perros, con todo. Habían alrededor cerca de 400 personas, bastante gente”.

“Se escuchaban las sirenas, de hecho, en la mañana gente empezó salir del metro para las calles y regresaron porque escucharon sirenas, se devolvieron altiro”, dijo.

“Yo vivo en la región del Kiev, pero hacia el sur, justamente donde cayó un misil en un departamento residencial. Fue terrible. La defensa antimisiles de los ucranianos han hecho un buen trabajo, peor igual se han pasado un par de misiles a las ciudades”, detalló.

Según relató el chileno, el ejército ruso “aún no llegan al centro de Kiev, pero están en las afueras, en la región de Kiev, pero están en la frontera. En cualquier momento pueden atacar”.

En cuanto a su opción de salir de la capital, Albornoz dijo que “está muy complicado, ahora los trenes ya no corren. Los buses puede que sí, pero las carreteras están colapsadas de auto y buses, se mueven muy lento, a paso de tortuga. No es bueno salir en estos momentos, es muy peligroso. Te puede llegar a un misil a la carretera, a un puente, no es recomendable. Yo por seguridad prefiero irme a una estación del metro que ir viajando en bus”

“No tuviera hijos, me daría lo mismo, aperro, pero con una guagua es complicado”, detalló.

“Yo quise comprar pasajes en tren ayer, pero era un mar de gente en la estación de trenes. Colas enormes, que podía estar perfectamente tres horas para comprar un pasajes, si es que pillaba“, agregó.