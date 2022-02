Gobernador y Comisión de CORE Biobío insisten en oponerse a Minera Biolantánidos

Este viernes se desarrolló la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional para votar la propuesta de pronunciamiento del GORE Biobío, que se expresó nuevamente en contra del proyecto Biolantánidos, por lo que pasó para sanción del pleno del CORE de este próximo lunes.

Este pronunciamiento surge a raíz de que el Gobierno Regional no fue incluido en la lista de distribución de la adenda excepcional del proyecto.

Debido a este el GORE en un nuevo oficio reiteró que este proyecto es contradictorio con la Estrategia Regional de Desarrollo y con la visión de la Región, tal como lo hiciera públicamente el 12 de noviembre pasado.

Díaz recordó que “durante el periodo de campaña a Gobernador yo tomé un compromiso, de tener una posición contraria al desarrollo de este proyecto, porque literalmente estaría encima de la ciudad.

“Me tocó ganar las elecciones, llego a dirigir el Gobierno Regional y me doy cuenta que el Gobierno Regional anterior no se había pronunciado frente al Estudio de Impacto Ambiental y a la primera adenda que había realizado el SEA; no lo había hecho simplemente”, remarcó.

“Se hizo una segunda adenda y tras visitar al alcalde de Penco y al presidente de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos en su sede, llevamos un voto político al CORE, en el cual manifestamos nuestra oposición al proyecto”, sentenció.

Seguido de lo anterior, Díaz indicó: “Surgió una tercera adenda, y como se le estaba preguntando al resto de los servicios públicos y no al Gobierno Regional, tomé la decisión de enviar un oficio reiterando que tenemos una posición contraria y adjunté el voto político del Gobierno Regional”.

“Probablemente, acusando recibo, imagino, de una omisión que había tenido el Servicio de Evaluación Ambiental al no habernos consultado en la tercera adenda, con posterioridad a haber enviado esta carta fechada 4 de febrero, el 11 de febrero nos consulta el SEA sobre este proyecto”, explicó.

Es así, como lo explica el Gobernador, “dentro de los plazos que el SEA nos dio para pronunciarnos al respecto, en el día de hoy, nuevamente, la Comisión de Medio Ambiente ha emitido un voto contrario al desarrollo de esta iniciativa que esperamos ratificar en el pleno del Consejo Regional el lunes”.

Una vez votado el pronunciamiento del CORE este lunes, se enviará esta respuesta al SEA, quienes construirán un informe consolidado para que la Comisión de Evaluación Ambiental rechace o apruebe el proyecto de Biolantánidos; lo que aún está en la incertidumbre de si será antes o después del cambio de mando del 11 de marzo.