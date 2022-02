Gobernador Claudio Orrego supervisó los protocolos para el regreso seguro a clases en la Región Metropolitana

“No podemos postergar más el retorno físico de los estudiantes a las salas de clases. Es urgente que los niños vuelvan a clases, no solo desde el punto de vista pedagógico, también de salud mental y sociabilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. La no presencialidad ha hecho que aumente la brecha escolar, no todos tienen conectividad, computador o internet en sus casas. La brecha digital existe y la única manera de retomar este trabajo para igualar la cancha, es a través de la educación presencial”, agregó Orrego.