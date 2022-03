Presidente Piñera sobre anuncio de Rodrigo Rojas Vade: “Todo lo que nos desvíe de una buena Constitución, creo que no aporta nada a nuestro país”

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió al anuncio realizado el pasado lunes por Rodrigo Rojas Vade sobre su intención de volver a la Convención Constitucional, luego de haber mentido sobre su cáncer hace aproximadamente cinco meses.

Al respecto, el Mandatario sostuvo que “todos queremos una buena Constitución. Todo lo que entorpezca, dificulte el camino hacia ello es malo para Chile y los chilenos”, agregando que “todo lo que nos desvíe de una buena Constitución, creo que no aporta nada a nuestro país”.

En este sentido, afirmó que espera que en la nueva Carga Magna “se respeten principios esenciales, que no se debilite la unidad de nuestro país, que no se debilite los poderes del Estado, que no se debilite al Poder Judicial ni al Poder Legislativo, que haya una independencia, autonomía y equilibrio entre los poderes”.

El Jefe de Estado planteó también que espera que “no se debilite la igualdad ante la ley, que no se le transfiera más poder a los políticos, si no que a las personas. Que se logre mantener, también y con mucha fuerza, lo que han sido los valores y tradiciones de nuestro país; que esté plenamente consagrada en nuestra Constitución el valor de la vida, de la libertad, de la familia, de la solidaridad, de la protección del medioambiente”.

“Que también estén claramente consagrados la libertad de conciencia, de religión, de emprendimiento. Y además, que se garanticen derechos básicos, como la salud, educación, vivienda y una pensión digna; y, por sobre todo, que nunca perdamos de vista que tenemos que tratar a los chilenos con ciertos criterios de igualdad”, cerró el Presidente.

Cabe mencionar que si bien el constitucional Rodrigo Rojas Vade retomaría sus funciones este martes, decidió no hacerlo, argumentando que “mantendré en espera la decisión de retomar mis funciones, confiando en que las fuerzas políticas aprobarán el proyecto de ley que permitirá que el Distrito 13 esté representado con cuatro escaños”.