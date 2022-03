Rojas Vade anuncia que mantendrá “en espera” retomar sus funciones mientras avanza proyecto en el Congreso que permita su renuncia

El convencional Rodrigo Rojas Vade anunció que, por el momento, no regresará a sus funciones en la Convención Constitucional, tal como anunció este lunes.

A través de Instagram, sostuvo que “atendiendo a lo que informó el Senado que se encontraría en tabla para el día miércoles el proyecto de ley que permite que las y los convencionales constituyentes puedan renunciar de forma voluntaria y ser reemplazados, es que mantendré en espera de retomar mis funciones confiando en que las fuerzas políticas aprobaran el proyecto de ley que permitirá que el Distrito 13 vuelva a ser representado con 4 escaños“.

“Pelao” Vade, además, se refirió al artículo 60 de la Constitución, que rige para parlamentarios y que se homologa para los convencionales. Este indica que podrán renunciar a sus cargos si es que les afecta una enfermedad grave que impida su desempeño y sea ratificado por el Tribunal Constitucional.

Respecto a este punto, tras mentir que estaba enfermo de cáncer, Vade señaló que “si bien mis diferentes diagnósticos me han tenido hospitalizado 17 veces en los últimos 7 años, no se cumple esa condición, por lo tanto, es falso que yo no he tenido ‘voluntad’ de renunciad”.

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), afirmó que el proyecto que permite el reemplazo de convencionales será discutido este miércoles y está en segundo orden en la tabla.

Frente a la solicitud de la mesa directiva de la Convención para apurar el trámite de esta iniciativa, la legisladora respondió que “fue el Senado el que reaccionó a este problema y fue el Senado el que presentó el proyecto de ley. Así que nosotros estamos haciendo nuestra tarea”.