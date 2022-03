Checho Hirane opina que hay “sesgo político” en caso de general Martínez: “Le dan demasiada importancia versus otros montos por corrupción en el sector público”

El ahora excomandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, renunció a su cargo en medio de la cuenta pública de la institución realizada este miércoles y a días de dejar la testera castrense.

En el programa ‘Conectados en Agricultura‘, su conductor Sergio ‘Checho‘ Hirane se refirió a este tema señalando que lo hecho por el general Martínez es “un gesto noble“, ya que renuncia para “enfrentar la justicia como civil”.

Luego de comunicar la renuncia, el Presidente Sebastián Piñera aceptó la decisión, asumiendo en su lugar como suplente el general de División Rodrigo Ventura Sancho, hasta el 9 de marzo, día en que asumirá el cargo de Comandante en Jefe del Ejército el general Javier Iturriaga del Campo.

En ese contexto, el Hirane opinó que hay “un sesgo político” en este caso, ya que le dan demasiada importancia a los montos dados a conocer en el marco del caso de fraude en el Ejército, mientras que la corrupción en el sector público “no le dan tanta importancia”.

“Yo también creo que hay un sesgo político en el manejo. Es impresentable que un Comandante en Jefe ocupe platas que no le corresponden”, expresó el comunicador en el programa de radio Agricultura.

“Pero si empezamos a medir los montos, creo que le dan demasiada importancia versus a otros montos por corrupción en el sector público, que son infinitamente superiores”, enfatizó. No obstante, enfatizó que lo que se investiga al interior de la institución castrense “está mal hecho” y no va “a justificar lo injustificable”.

En esa línea, continuó declarado que “al lado de perderse tres mil millones de dólares en trenes que no funcionan, que no calzan con los rieles, ahí está claro que ahí hubo corrupción (…) pero yo no veo que estén ahí en la televisión toda la mañana dándole, esto es un sesgo político, es una intencionalidad de atacar a las Fuerzas Armadas“.

Finalmente, volvió a reiterar que “es impresentable si efectivamente declaran culpable a los comandantes en jefe de hacer mal uso es injustificable. Pero, me llama la atención que por los montos que se están hablando le den tanta importancia”.

Ve aquí la opinión de Sergio ‘Checho’ Hirane en ‘Conectados en Agricultura’: