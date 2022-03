“Debido a una compleja situación de salud”: Silvia Prieto renuncia a su nominación como delegada provincial de Arauco

Silvia Prieto Gómez informó este jueves su decisión de no asumir como la próxima delegada provincial de Arauco, debido a una “compleja situación de salud”.

“En primer lugar, quiero agradecer la confianza personal y profesional depositada en mi persona para desempeñar el cargo de delegada provincial de Arauco”, comenzó expresando a través de su cuenta de Facebook.

En este sentido, comentó que aceptó el cargo “gustosa y deseosa para poner a disposición todo mi expertis personal, profesional y político al servicio de la comunidad de la provincia de Arauco”.

No obstante, planteó que “debido a una compleja situación de salud que se me informó recién en el día de hoy y conversado el tema con mi familia y mi cardiólogo tratante, teniendo siempre presente la responsabilidad del cargo, me veo en la triste obligación de tener que dar un paso al costado y por ello, presento en el día de hoy mi renuncia a la nominación al cargo de delegada provincial de Arauco”.