Encuesta Criteria: 48% desaprueba el funcionamiento de la Convención Constitucional

La última encuesta Criteria, publicada este jueves, registró una aprobación de la Convención Constitucional de 31%, dos puntos menos que el mes anterior.

En tanto, anotó una desaprobación de 48%, cuatro puntos más que el mes pasado.

Sobre el funcionamiento de la Convención, un 47% de la población no sabe sobre la existencia de un plebiscito de salida.

Los temas más conocidos son que la Convención opera mediante comisiones, 71% conoce o ha escuchado sobre ello, y que opera con quórum de 2/3 (59% conoce o ha escuchado sobre el quórum).

Sobre el plebiscito de salida, se hizo la consulta poniendo como contexto el carácter obligatorio del mismo. Concretamente, se preguntó: “El proceso constituyente culmina con una propuesta de Nueva Constitución que tiene que ser aprobada o rechazada por la ciudadanía en un plebiscito con voto obligatorio. Por lo que sabes, has visto y has escuchado hasta ahora, ¿tú estás más inclinado a aprobar, rechazar o aún no lo tienes claro”.

La mayoría encuestada (43%) señaló no tenerlo claro, en tanto que un 36% optó por la opción aprobaría y un 21% por que rechazaría.