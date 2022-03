Santiago es la primera ciudad de Latinoamérica en ser parte de las Ciudades líderes en la acción contra el Calor Extremo

Como parte del Plan Regional Metropolitano contra la crisis climática, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se reunió con la vicepresidenta del Atlantic Council y directora de la Fundación Adrienne Arsht-Rockefeller, Kathy Baughman, y con Mauricio Rodas, representante de las Ciudades Líderes por el Calor Extremo y ex alcalde de Quito, con el objetivo de concretar la incorporación de la Región Metropolitana a esta Alianza.

“Millones de personas en el mundo están expuestas a los riesgos de la crisis climática, no es una fake news. Lo vemos a través de la sequía, que nos tiene ad-portas de un racionamiento de agua, y lo vemos en los incendios inesperados que sufre nuestra región, y el factor en común de estos riesgos, son estas olas de calor que hoy están matando a más personas. Nosotros hemos aceptado con mucho gusto la invitación que nos ha hecho el Atlantic Council y la Fundación Adrienne Arsht-Rockefeller, a ser parte de esta alianza de Ciudades líderes en la acción contra el calor extremo”, afirmó el gobernador Claudio Orrego.

Mauricio Rodas, representante de las Ciudades Líderes por el Calor Extremo y ex alcalde de Quito, agregó que “la creciente frecuencia e intensidad de las olas de calor van a afectar a más de 3.5 billones de personas para el año 2070; 1.6 billones de las cuales vivirán en zonas urbanas. Hemos escuchado la letalidad que tiene el calor extremo, afectando de manera particular a las poblaciones más vulnerables. Y el calor extremo no solo afecta a la salud humana, sino también a la economía, los empleos. Santiago de Chile no está ajeno a la amenaza del calor extremo. Como se ha mencionado, debido al incremento en la temperatura y a la reducción en el nivel de lluvias, existen serios riesgos de escasez de agua para los santiaguinos. El calor extremo afecta todo tipo de dinámica urbana desde la calidad del transporte público hasta la oportunidad de compartir y generar cohesión social en zonas de esparcimiento”.

Por su parte, la vicepresidenta del Atlantic Coincil y directora de la Fundación Adrienne Arsht-Rockefeller, Kathy Baughman, sostuvo que “hoy es un día muy importante para nosotros, nuestra misión es crear una comunidad que combata la crisis climática y hoy, a través del gobernador Orrego, incorporamos a Santiago dentro de nuestro equipo para trabajar medidas por esta condición climática, que está matando a más gente tal como un asesino silencioso”.

En esa misma línea, el gobernador nombró como encargada oficial de la iniciativa en la región a la jefa de proyectos resilientes del Gobierno Regional, Cristina Huidobro. La profesional es la primera en ocupar el puesto de Representante Oficial contra el calor extremo en el continente sudamericano, uniéndose a una coalición global de líderes y expertos. El nombramiento también marca el inicio de Santiago en “Campeones de la ciudad para la acción de calor” -City Champions for Heat Action-, otra iniciativa liderada por la Fundación Arsht-Rock y que busca sensibilizar sobre el riesgo del calor extremo a sus habitantes y buscar soluciones.

“Me siento honrada de ser designada como la primera líder en acción contra el calor extremo en Sudamérica y la cuarta a nivel mundial. Agradezco la confianza del Gobernador por promover el liderazgo femenino en la acción climática. Y ser clara en que con esta colaboración podremos trabajar en posicionar a Santiago como una ciudad líder en temas contra el calor extremo en el mundo. Es un tremendo desafío”, afirmó.

En tanto, el gobernador Claudio Orrego fue enfático al agregar que “queremos prevenir los costos, no solamente económicos si no que por, sobre todo, en vidas humanas que genera el calor. Cómo lo vamos a hacer; compartiendo conocimiento, compartiendo buenas prácticas y también, innovando en cómo nos adaptamos los santiaguinos a la crisis climática”.

Santiago es la segunda región de Chile más impactada por las olas de calor extrema después del desierto en Atacama. Se anticipa que el porcentaje de días de calor extremo en Santiago se duplique a mediados del siglo, comparado con tan solo unas décadas atrás y la temperatura en Sudamérica podría aumentar más de 6 grados al final de este siglo.

“Cuando hablamos de olas de calor, hablamos de 1.900 millones de personas afectadas en el mundo y la forma de abordarlo empieza siempre por un acto de liderazgo como, por ejemplo, implementar adecuadamente las herramientas, como el nombramiento de la Encargada Oficial en Santiago. Ésta es una de esas soluciones y refleja el liderazgo innovador del gobernador Orrego”, dijo el experto en gestión ambiental y Climate Action Champion de la COP 25, Gonzalo Muñoz.

En la instancia, el gobernador Orrego mostró a los asistentes un novedoso proyecto FIC de techos verdes, financiado por el Gobierno Regional Metropolitano. La iniciativa permite combatir las islas de calor, lugares urbanos que concentran altas temperaturas debido a la presencia excesiva de concreto y de falta de vegetación. La idea es replicar este proyecto en la Región Metropolitana como una buena práctica ante el cambio climático.