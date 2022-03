Ministro Paris: “En una semana no vamos eliminar el “Paso a Paso”, de ninguna manera”

El ministro de Salud, Enrique Paris, dio cuenta que “los número (de Covid-19) siguen bajando todos los días”.

En entrevista con “La Mañana de Agricultura”, la autoridad adelantó que este viernes hubo 23.132 casos nuevos y 126 fallecidos.

“Aunque sea una cepa (Ómicron) con menos capacidad de matar, como hay más contagiados, obviamente que igual aparecen más fallecidos. Curiosamente, la letalidad, es decir, la mortalidad o la gente que muere por cien habitantes, ha ido disminuyendo”, señaló.

“Seguimos bajando, 6 mil casos menos que la semana pasa en el mismo día. Y también la positividad en la PCR sigue bajando, vamos a tener 21,9% contra un promedio de 22,2%. Todos esos son signos muy positivos, pero no me quita de la mente ni el corazón los fallecidos, pero es una cifra alta porque tenemos muchos pacientes”, dijo el doctor.

Consultado por si la gente ha dejado de cuidarse, respondió que “la percepción de riesgo ha ido disminuyendo, tienes toda la razón, a lo mejor se sienten seguros con la vacuna, pero no es verdad. La mascarilla tiene que seguir seguir siendo utilizada de forma correcta, sobre todo en espacios cerrados, sobre todo cuando se está en una fila, cuando se está muy cerca de otra persona. Mantener la distancia es fundamental”.

En ese sentido dijo que “en todos los países que están dejando de tener las medidas sanitarias, los casos aumentan”.

Añadió que “aparentemente, y eso es un fenómeno mundial, a la gente parece que ya no le interesa, y ya, que vengan los casos. Pero también los sistema sanitarios de los países que han hecho estos avances, son muy diferente al sistema chileno. Son países mucho más desarrollados, riquísimos, a ellos les da lo mismo que la gente esté encerada o no, porque igual van a recibir dinero y tienen sistemas hospitalarios mucho más modernos, muchas más gente contratada en el hospitales, mucho mejores sueldos para la gente que trabaja en salud, entonces no tienen problema con los hospitalizados. Nosotros seguimos teniendo problema con los hospitalizados, afortunadamente, nunca nos ha faltado una cama”.

En cuanto si piensan eliminar el plan “Paso a Paso”, contestó que “nosotros no hemos decidido eso, nos queda una semana de gobierno, una semana como ministro de Salud. En una semana no vamos eliminar el “Paso a Paso”, de ninguna manera. Lo hemos ido perfeccionando, lo hemos ido adaptando a la tasa de vacunación, que nos ha permitido tener más aforos”.