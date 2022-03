Presidente de la Cámara por violencia en La Araucanía: “Aquí hay un grupo que está dispuesto a quemar personas vivas”

Este viernes el Presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, en conversación con La Mañana Interactiva se refirió al hecho de que la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional aprobara que se pueda postular como diputado con solo 18 años de edad.

“La verdad es que no comparto la tesis de los convencionales, si bien la juventud ha demostrado que es capaz de aportar, de jugárselas por el desafío y el futuro del país, creo que a los 18 años, recién salidos del colegio, falta aún algo más por aprender y por conocer de la realidad y la vida del país“, sentenció.

Por otro lado, respecto a la posibilidad de extender nuevamente el Estado de Excepción en la macrozona sur, que de aprobarse regiría durante los primeros días del gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con la opción que ha tomado el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, harto daño y harta falta le han hecho a la región de La Araucanía para dejarla al alero de la decisión que quieran tomar los violentistas que quieran atacar a los inocentes“, expresó.

En la misma línea el legislador remarcó que “aquí hay un grupo que está dispuesto a quemar a personas y a dispararle por la espalda a una niña de nueve años, o quemar vivo a un trabajador en su camión”.

“Con ellos no hay tregua, con ellos hay que ser lo más duros que se pueda. Con ellos hay que aplicar ojalá la fuerza del Estado. Cuando sale electo Boric, le mandan un recado y no se lo mandan a decir con nadie, fue un video público. Le dijeron que esta guerra no iba a cesar”, añadió.

“Le dijeron en la cara, que hagan lo que hagan, ellos van a seguir la lucha armada. El tema de La Araucanía es un tema que traspasa los gobiernos de turno, quienes sufren día a día la violencia en la región, no están pensando en parar o no parar una política pública el 11″, cerró.