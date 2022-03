Viña del Mar: Reciclan raquetas y las convierten en utensilios de cocina

Como una forma de contribuir con el cuidado del Medio Ambiente y aprovechar los residuos que se generan en el ámbito tenístico, la empresa “Segundo saque Chile” reutiliza los materiales utilizados en la fabricación de los implementos deportivos, donando los porcentajes de ingresos a la fundación Futuro del Tenis, entre otras organizaciones no gubernamentales (ONG).

Es así que este fin de semana, la entidad instalará un contenedor en el Club de Tenis Unión de Viña del Mar, sede del match de Copa Davis entre Chile y Eslovenia, para recibir implementos ya utilizados, como pelotas y cuerdas de raquetas en desuso.

Edgardo Chávez, creador del proyecto y representante legal de la empresa, presentó a la alcaldesa Macarena Ripamonti, un escobillón para el barrido de las canchas de tenis de arcilla, fabricado con cuerdas de raquetas reutilizadas.

La jefa comunal indicó que “la idea es que en cada acción, ya sea deportiva, de gestión municipal, educativa, esté la línea de la sustentabilidad. Hoy día estamos generando una huella de carbono increíble en muchos procesos en los que podríamos ahorrar”.

“Creo que esto es evidencia de que se puede hacer mejor, que podemos contribuir colectivamente a tener un Medio Ambiente mejor, más sano, siempre pensando en las futuras generaciones”.

Edgardo Chávez, dueño de la empresa Segundo Saque, contó que desde el año 2016 fabrican escobillones para uso municipal y domiciliario con cuerdas de las raquetas de tenis.

“Son únicos en el mundo. De hecho, la patente es nuestra. Lo importante es que cada vez que se compra un escobillón o producto reconvertido, su valor se entrega en forma directa como donación (entre un 30 y 50 por ciento) a distintas ONGs”, detalló.

“Agradecemos al municipio por la gestión y a la gente que se acercó a nosotros por el tema reciclaje, porque todo lo contaminante lo reutilizamos, con el apoyo de la Federación de Tenis”, señaló.