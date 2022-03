Corte Marcial acoge parte del recurso de amparo interpuesto por el excomandante Martínez: Podrá ser interrogado en su casa

La Corte Marcial acogió parte del recurso de amparo presentado por el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, para ser interrogado en su vivienda, en el marco de la arista “Pasajes y Fletes” de la investigación por fraude en la institución castrense.

Los miembros de esta audiencia, que fue presidida por el ministro Juan Manuel Muñoz, rechazaron todos los aspectos del recurso de amparo interpuesto por Martínez, menos el que tiene relación con la posibilidad de poder realizar su declaración en su domicilio, localizado en Lo Curro, Vitacura.

Específicamente, el recurso buscaba que la jueza Romy Rutherford no pudiese dictar una eventual orden de detención contra Martínez, luego de que el excomandante no se presentara a declarar. No obstante, la solicitud no fue acogida por parte de la entidad y tampoco la que planteaba el poder efectuar su interrogatorio en compañía de su abogado.

Según el abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, la jueza realizó una interpretación “errónea de la norma” al no querer recurrir al domicilio del exintegrante del Ejército, mencionando la Ley 18.172, en su Artículo 3º, que indica que el acusado puede hacer uso de la vivienda fiscal en la que actualmente reside hasta el 30 de marzo, donde puede llevar a cabo su declaración.

De acuerdo a lo expresado por el abogado de Martínez, el general “no está pidiendo ningún trato especial; ningún capricho”. Asimismo, aseguró que “no va a declarar hasta que estén dadas las condiciones de legalidad y conforme al debido proceso seguiremos adelante en ese mismo plano”.