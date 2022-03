Llega el primer chileno desde Ucrania escapando de la guerra

Este lunes llegó al país Rodrigo Espinoza, el primer chileno que logró salir de Ucrania y que decidió retornar a su país de origen.

Junto a su familia, compuesta por su esposa y dos hijas, vivían en Kiev y se demoraron cerca de 50 horas en viajar hasta Polonia, donde con ayuda del consulado, logró viajar desde Ámsterdam hasta Santiago.

A su llegada, en conversación con la prensa, Espinoza dijo que “pasamos bastante momentos complicados, en cada parada sentíamos las bombas, los misiles”.

“Yo le doy las gracias al consulado y todas las gestiones que hicieron, yo sé que ellos no tienen la experticia en este tipo de problemas, pero me hubiera gustado que Chile hubiera mandado gente operativa. Hay militares que saben cómo actuar, porque llegaban niños y un consulado no tiene la operatividad para hacerlo, ellos trabajan en documentación, pero hay gente realmente capacidad que esta en Chile”, manifestó.

En ese sentido, pidió ayuda al gobierno para traer a los chilenos que aún permanecen en Ucrania. “Todavía hay chilenos allá, yo quiero que lo saquen a todos, no por gotera o que le den aspirinas, yo necesito que mis amigos chilenos lleguen acá sanos y a salvo”, dijo.